Dělostřelecká tvrz Bouda u Těchonína na Orlickoústecku by se příští rok mohla stát národní kulturní památkou. Ve stejném období by rovněž měla být vyhlášena krajinná památková zóna, která ochrání širší oblast Králicka s desítkami objektů československého opevnění z 30. let před nevhodnými zásahy a převody do soukromých rukou. Novinářům to řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).
Bouda je v současnosti na indikativním seznamu, což je předpoklad pro její následné prohlášení za národní kulturní památku. Podle Netolického by se tak mohlo stát při nejbližším vyhlášení národních kulturních památek vládním nařízením, pravděpodobně v příštím roce. Status by podle něj otevřel také možnosti čerpání peněz z evropských fondů.
Vedle ochrany tvrze usiluje kraj o vyhlášení krajinné památkové zóny, která zahrne rozsáhlejší území s objekty lehkého i těžkého opevnění. V oblasti je podle kraje zhruba 200 objektů, včetně řopíků a pěchotních srubů, ale také dalších prvků opevnění, jako byly protitankové příkopy a terénní úpravy. Kraj o vyhlášení krajinné památkové zóny usiluje přibližně tři roky. Impulzem byla podle hejtmana snaha ministerstva obrany zbavovat se nepotřebných vojenských objektů, mezi které patří právě opevnění z 30. let.
Hejtman jako odstrašující příklady uvedl některé objekty na Broumovsku, kde noví majitelé pevnostní objekty upravili pro komerční využití. "Byly degradovány, vytrhány střílny, byla tam instalována plastová okna, začaly sloužit ubytovacím účelům. Je to sice hezké zážitkové ubytování, ale naprosto to znehodnocuje jednotlivé objekty," uvedl Netolický.
Nový status se má týkat sedmi katastrů. Díky tomu, že běží proces vyhlášení krajinné památkové zóny, ministerstvo obrany už musí odmítnout případné kupce. Vyhlášení zóny podle hejtmana zabrání znehodnocení historických objektů. Kraj nechce nutně všechny pevnosti rekonstruovat, ale zachovat jejich současný charakter a okolní krajinu. "Pokud se toto děje v jiných krajích, chtěli jsme požádat ministerstvo obrany o to, aby v našem kraji na katastru sedmi obcí k takovému počínání nedocházelo," řekl hejtman.