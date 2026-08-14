Cihelna v Králíkách ukáže alternativní vývoj po Mnichovu

Autor: ČTK
  0:21aktualizováno  0:21
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vojensko-historická akce Cihelna v Králíkách dnes a v sobotu nabídne odlišný pohled na historii. Organizátoři se odkloní od skutečného vývoje událostí po roce 1938 a návštěvníkům představí fiktivní scénář, ve kterém Československo odmítlo mnichovskou dohodu a postavilo se Německu.

Hlavní bojová ukázka s názvem Temné dny republiky 1938 a 1939 tak ukáže alternativní vývoj, do něhož se postupně zapojí další armády. Na bojišti se vedle československé a německé techniky objeví například technika rumunské a sovětské armády.

Dnešní ukázka je generálkou hlavní, sobotní bitvy a bude v ní méně pyrotechnických efektů. V pátek obvykle přijíždí méně lidí než v sobotu, díky tomu si diváci mohou vojenskou techniku na bojišti prohlédnout z větší blízkosti. V sobotu se očekává výrazně vyšší návštěvnost a také hlavní bojová ukázka s větším množstvím střelby a výbuchů. V okolí bojiště bude připraveno dobové stanové městečko připomínající život před druhou světovou válkou. Do programu se zapojí rovněž armáda, vězeňská služba, celníci a hasiči, kteří předvedou například přepadení vojenského konvoje nebo zásah u hořícího automobilu.

Akce se koná v Králíkách od roku 1991, s výjimkou tří let kvůli povodním a pandemii covidu byla každoročně. Od roku 1993 je spolupořadatelem armáda, která zajišťuje zázemí a která lidem představuje techniku a dynamické ukázky.

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