Čistírna vod v Rybitví používá anammoxové bakterie, jsou výkonné a rychlé

Autor: ČTK
  12:50aktualizováno  12:50

| foto: ČTK

Biologická čistírna odpadních vod v Rybitví na Pardubicku zavedla novou technologii na čištění skládkových vod. Používá k tomu jako jediná v Česku anammoxové bakterie. Jsou rychlejší a úspornější než jiné metody úpravy vody. Dají se přirovnat k výkonnému sportovci s výborným metabolismem, řekl ČTK vedoucí čistírny Oldřich Vodička. Zařízení čistí vodu z pardubické aglomerace.

"Je to technologie, která přesně zapadá do současných moderních trendů. Využíváme to, co je v přírodě běžné, ale na čistírně tomu vytváříme vhodné podmínky," řekl Vodička.

O existenci anammoxu odborná veřejnost tušila od 60. let, ale objevila a popsala ho až v 90. letech v Nizozemsku. Dílem náhody odborníci zjistili, že bakterie dokážou dělat zajímavé chemické reakce. Metoda je vhodná pro čištění skládkových vod, ale podle Vodičky je vodárenské prostředí obecně konzervativní a na zavádění nových způsobů čištění nespěchá. Je rád, že čistírna v Rybitví je první, která anammox používá.

"Jsou to bakterie, které zpracovávají amoniakální dusík společně s dusitanovým dusíkem a přetvářejí ho na plynný dusík, tedy na formu, která je pro životní prostředí prakticky neškodná. Vodu zbaví dusíku, z našeho pohledu velmi levně a v poměrně krátkém čase," řekl Vodička.

Bakterie pracují efektivněji, jsou rychlejší než jiné metody a při jejich použití čistírna spotřebuje odhadem o 50 procent méně energií. Rychlost zpracování skládkových vod nebo kalových vod záleží na teplotě. Bakterie mají rády teplo, v zimě přežívají, ale nepracují, když se oteplí, jsou aktivní. Čistírna chce proto vodu ohřívat, aby mohlo fungovat čištění celoročně. Teplo si zajistí ze sušárny, která bude po rekonstrukci produkovat zbytkové teplo.

"Ročně přijímáme zhruba 33.000 kubíků skládkových vod, ale poptávka je mnohem vyšší. S celoročním provozem bychom mohli množství čištěné vody až zdvojnásobit. Voda, kterou vyčistíme anammoxovou technologií, se u nás vrací na začátek čistírny a znovu prochází standardní čistírenskou linkou. Tím se prodlouží doba kontaktu vody s mikroorganismy a zvýší se účinnost odstranění znečištění," řekl Vodička.

Na rozdíl od jiných bakterií anammoxy žijí déle, jejich životní cyklus je několik desítek dní. Jiné po jednom či dvou dnech nebo týdnu hynou. Bakterie si čistírna nepřivezla cíleným nákupem, byly přirozeně přítomné v odpadních vodách. Anammoxové bakterie nejsou jediné v celém procesu čištění skládkových vod, jiné bakterie například ještě likvidují organické látky, řekl Vodička.

Metoda je podle Vodičky také příznivější pro životní prostředí. Čistírna v projektu navazuje na výzkumy dvou pražských škol, Vysoké školy chemicko-technologické a České zemědělské univerzity. Podle jejich výsledků provoz navrhla a postavila. Všechny provozy čistírny včetně anammoxu procházejí neustálou kontrolou, týdně organizace dělá stovky laboratorních analýz, dodal Dominik Andrejsek ze společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, pod niž čistírna spadá.

