„Hlídka se rozhodla zastavit a zkontrolovat osobní vůz Škoda Fabia s polskou registrační značkou. Policisté si přitom ve voze všimli většího množství peněz v hotovosti,“ upřesnila policejní mluvčí Dita Holečková.
Auto řídil dvacetiletý cizinec s pasem státu mimo Evropskou unii. Peníze prý převážel z Varšavy do Prahy, ale nedokázal vysvětlit od koho jsou, ani komu je veze.
„Případ si přebrala Celní správa, jelikož osoba převážející hotovost v hodnotě alespoň 15 000 euro (zhruba 364 tisíc korun, pozn. red.) je povinna tuto skutečnost sdělit celnímu úřadu. Zejména své identifikační údaje, údaje o vlastníkovi a příjemci peněz, jejich původu, účelu převozu a další související skutečnosti,“ popsala Holečková.
„Peníze vezu kamarádovi do Prahy“
V igelitovém sáčku v autě mladého řidiče se nacházelo 540 tisíc korun. Kriminalistům se zanedlouho podařilo najít i jejich skutečného vlastníka. „Jednalo se o seniora, který uvěřil tomu, že se jedná o nezbytný poplatek k vyplacení výnosů z jeho investic do kryptoměn,“ řekla Holečková.
Cizinec přitom policii vypověděl, že peníze pouze vyzvedl u nějakého pána a vezl je svému kamarádovi do Prahy. Bylo s ním zahájeno řízení o vyhoštění z republiky a v případě prokázání viny z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti mu hrozí až rok vězení.
„Důvěřivý senior měl štěstí, že o více než půl milionu nepřišel. Peníze mu byly vráceny, podobné případy ale většinou šťastný konec nemají. Dávejte si na své peníze pozor a nevěřte zdánlivě jednoduchým výdělkům. Už vůbec pak nedávejte své peníze neznámým osobám,“ apelovala na veřejnost Holečková.