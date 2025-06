Chtěli rezavou kašnu, zkorodovala však příliš. Chloubu nádraží má spasit nátěr

Terminál B pro linkovou dopravu město otevřelo u vlakového nádraží v červnu 2023 a s ním spustilo i kašnu, která je jeho součástí. „Zapnuté to bylo od června do podzimu 2023, pak se to na zimu vypínalo. Už v té době město řešilo reklamace filtrace,“ řekl ředitel dopravního podniku TomᚠPelikán. Provoz autobusového nádraží má podnik na starosti.

Corten je odolná ocel, která na svém povrchu vytváří vrstvu rzi, a tím zabraňuje další degradaci materiálu. „Vodní prvek na terminálu B není v provozu z důvodu vysoké koroze. Cortenová ocel bývá povětrnostně odolná ocel, ukazuje se ale, že pro použití v tomto typu vodního prvku je nevhodná. Vodu jsme nechali odpojit, aby ještě více nekorodovala,“ řekl náměstek.

Projektant se od problému distancoval

Město řeší problém s projektantem. „Projektant chybu neuznává, máme ale k dispozici posudek, který říká, že nezvolil vhodný materiál. Nechali jsme si udělat i posudek ohledně kvality materiálu, ten dokazuje, že se jedná o corten, tedy, že stavební firma nepochybila,“ uvedl Hrabal.

Aby mohla být kašna spuštěná, odborník navrhl použít penetraci, která musí rok působit. „Poté se ukáže, zda penetrace pomohla a budeme moci nechat vodní prvek opět spustit. Problematiku převzalo i právní oddělení města, postupujeme s péčí řádného hospodáře,“ řekl Hrabal.

Těleso kašny je z železobetonové konstrukce s kamenným obkladem. Vodní prvek je hydraulicky rozdělený na dvě samostatně fungující části. První vodní kulisu tvoří bazénky. Druhá vodní kulisa má sedm vodopádů.