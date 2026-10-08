ČT: Soud prodloužil vazbu poslednímu obviněnému z útoku na pardubickou zbrojovku

Okresní soud v Pardubicích prodloužil vazbu i poslednímu z osmi obviněných ze žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Informovala o tom dnes Česká televize, které to řekl Jiří Richter z Vrchního státního zastupitelství v Praze.
V souvislosti s březnovým útokem na pardubickou zbrojovku policie zadržela 11 lidí. Osm z nich je nyní ve vazbě v Česku, další tři policisté zadrželi v Polsku. Vyšetřovatelé všechny podezírají z teroristického útoku a z napojení na teroristickou skupinu. První obvinění skončili ve vazbě na konci března, další následovali v dalších týdnech.
Požár vypukl 20. března ve výrobním areálu společnosti LPP Holding v Pardubicích. Oheň podle dosavadních informací způsobil škodu za stovky milionů korun. K činu se následně přihlásila skupina The Earthquake Faction, která tvrdí, že požárem chtěla protestovat proti výrobě zbraní určených pro Izrael.
Společnost LPP Holding před několika lety informovala o plánu vyvíjet a vyrábět v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou firmou Elbit Systems. Podle vyjádření zbrojovky však zahájení této spolupráce nikdy nenastalo. Bezpečnostní složky podle médií prověřují také variantu takzvané operace pod falešnou vlajkou. V takovém případě by skupina, která se k útoku veřejně přihlásila, mohla sloužit pouze jako zástěrka pro jiného pachatele nebo státního aktéra.