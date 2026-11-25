Výrobce autobusů SOR Libchavy začal prověřovat okolnosti čtyř letošních požárů autobusů společnosti Z-Group Bus na Vítkovsku v Moravskoslezském kraji. Šlo o vozy SOR s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), vyrobené v roce 2019. ČTK to sdělil v písemném vyjádření jednatel společnosti SOR Libchavy Vítězslav Tymr. Firma má podle něj v provozu u zákazníků přes 300 autobusů s pohonem na CNG, podobný incident jako u Z-Group Bus u nich ale nenastal.
Autobusům společnosti Z-Group Bus letos v Moravskoslezském kraji čtyřikrát začal hořet motor. Ve všech případech šlo podle dopravce o autobusy SOR CNG ze stejné výrobní série a roku výroby, které zajišťují dopravu na Vítkovsku. Firma kvůli opakovaným požárům dělá mimořádné technické kontroly a postupně tento typ vozidel stahuje z provozu, řekl v úterý ČTK její mluvčí Miroslav Slaný. Příčiny požárů vyšetřují hasiči, policie a Technický ústav požární ochrany. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
"O těchto skutečnostech nás vlastník a provozovatel vozidel, společnost Z-Group Bus, informoval dne 23. listopadu 2026," uvedl Tymr.
Výrobce nyní ve spolupráci s dopravcem prověřuje všechny čtyři autobusy, příčina požárů ale zatím zůstává nejasná. "Ano, jedná se o čtyři autobusy SOR s pohonem na CNG, rok výroby 2019. Se společností Z-Group Bus jsme poté, co nás informovala, začali ihned ve věci komunikovat. Aktuálně probíhají kontroly předmětných vozidel. Informace o možné příčině zatím nejsou k dispozici," uvedl jednatel SOR Libchavy.
Požáry se odehrály ve Větřkovicích v únoru, ve Vítkově v červnu, v Březové na Opavsku 18. listopadu a naposledy 24. listopadu v obci Vrchy na Novojičínsku. Ve všech případech vznikl požár v zadní motorové části vozidla na levé straně. Při žádné z událostí nebyl nikdo zraněn. Hasiči v již uzavřených případech ve Větřkovicích a Vítkově stanovili jako příčinu technickou závadu v motorovém prostoru. Zbývající dva požáry vyšetřují.
Jednatel Tymr na základě dnešních mediálních informací ještě dodal, že požáry se staly od února do listopadu, a dopravce firmu informoval až v listopadu a ne dříve. "Současně se ve všech případech jednalo o vozy, jejichž servis a pravidelná údržba byly po celou dobu provozu zajišťovány přímo společností Z-Group Bus. V současné době je u našich zákazníků v provozu více než 300 meziměstských a příměstských autobusů s pohonem na CNG. Obdobný typ incidentu, zahoření vozidla, po dobu provozu těchto vozidel nenastal," řekl Tymr.
Z-Group Bus odmítá, že by příčinou požárů mohl být nevyhovující technický stav autobusů nebo jejich nedostatečná údržba.