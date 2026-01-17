Čtyři zranění při požáru v Moravské Třebové, jeden vážně. Vzlétl vrtulník

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:42aktualizováno  17:42
Při požáru bytového domu na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové se v sobotu odpoledne zranili čtyři lidé. Záchranáři jednoho těžce popáleného přepravili vrtulníkem do Brna, ostatní odvezli do nemocnice ve Svitavách.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Facebook HZS Praha

Podle Jakuba Stryky z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje našli hasiči při průzkumu bytu zasaženého požárem jednoho člověka v bezvědomí. V dalším bytě ve stejném podlaží zachránili čtyři dospělé a jedno dítě za použití vyváděcích masek. Ve druhém patře zakouřeného domu nikdo nebyl.

Na místo přijela jedna posádka s lékařem, tři záchranářské posádky a byla přivolána letecká záchranná služba z Olomouce.

„Jeden pacient byl s velmi závažnými popáleninami letecky transportován do popáleninového centra v Brně. Dva dospělí a jedno dítě byli převezeni posádkou k vyšetření do Svitav,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Josef Strašík.

Příčinu vzniku požáru vyšetřuje policie i vyšetřovatel hasičů. Škoda se odhaduje na 3,8 milionu korun.









