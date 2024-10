Bezdomovci si z boxů pro kola udělali nocležnu, zloději tam skladovali lup

Jsou to dva roky, co přednádraží v Chocni prošlo za zhruba 30 milionů korun vkusnou revitalizací. Zmizelo neuspořádané parkování na divoko, upraveno bylo veřejné prostranství před nádražní budovou, přibyla nová zeleň, lavičky a na místě vybydlené budovy vznikl originální terminál kombinující parkoviště, pod nímž jsou z původních sklepů bývalého hotelu vybudovány zastřešené přístřešky pro jízdní kola.

Cyklisté mohou v jednom podloubí odložit kola jen tak do stojanu, v druhém mají komfortní možnost uschovat své dražší bicykly do 24 cykloboxů. Ne všechny však šly donedávna využít. V boxech totiž nocovali bezdomovci. Často se tak stávalo, že odvážnější cestující, kteří ráno spěchali na vlak nebo autobus, museli nohy nezvaných nocležníků napůl uvelebených v boxech překračovat.

Za normálních okolností by veřejný pořádek dokázala sjednat městská policie. Problém v Chocni je ten, že město žádné strážníky nemá.

„Prostor je sice 24 hodin pod bezpečnostními kamerami, ale jelikož v Chocni není městská policie, není nikdo, kdo by sledoval, co tam děje. Legislativně nemáme právo záznamy z kamer prohlížet s výjimkou, když tam třeba dojde ke krádeži. To pak konkrétní časový úsek předáváme policii,“ říká ředitel Technických služeb města Choceň Miloslav Brožek.

Bezdomovci okupované boxy mnohé cyklisty odradily, přestože byla nonstop služba zdarma. A v tom spočíval problém. Jelikož terminál 22,5 miliony korun podpořila Evropská unie, podmínkou dotace bylo, že po dobu pětileté udržitelnosti nemůže být služba zpoplatněna.

Sejfy na kradené věci

„Velice rychle na to přišli. Bezdomovci chodili do boxů spát nebo si z nich dělali sklady. Paradoxně město v nádražní budově zřídilo sociální šatník. Někteří dobrodinci toho využili a z boxu si udělali šatní skříň. Převlékli si špinavé oblečení, hodili jej do odpadkového koše a systematicky fasovali nové a nové. Jiní si zase z nedaleké knihobudky brali do boxů knihy,“ poodhaluje ředitel technických služeb zneužívání boxů. Schránky na kola sloužily nejednou i jako sejfy kradených věcí.

Omezit otevírací dobu zastřešených prostor jen na denní dobu se městu neosvědčilo. Když někdo náhodně zůstal po desáté hodině večer uvnitř, posuvné dveře se automaticky zamkly, a kdo si nepřečetl návod, jak se dostat ven, alarmoval zbytečně pracovníky technických služeb.

K lacinému přespání si tak stačilo zapamatovat čtyřmístný kód a schránka byla na 48 hodin k dispozici.

„Nejhorší bylo, že někteří jedinci nám znehodnocovali přístup do boxů. Stačilo totiž zadat třikrát špatný kód na vyzvednutí kola a celý box se zakódoval. Lidi nám pak volali, že se nemohou dostat ke kolu. Jiní dobrodinci zase drželi zevnitř kliku, abychom se do boxu nemohli dostat. Až na jednou za měsíc provedenou sanaci celého prostoru jsme rezignovali. Už to nešlo dál,“ povzdychl nad těžko řešitelným problémem ředitel technických služeb a dodal, že bezplatné boxy nezneužívali jenom bezdomovci.

„Našli se i cyklisti, kteří aby měli jistotu, že příští den uloží v bezpečí své kolo, zamykali prázdné boxy,“ dodal Brožek.

Místo poplatku příspěvek na údržbu

Aby všechny cykloboxy mohly opět sloužit svému původnímu účelu, vedení města hledalo všemožná řešení. Až se nakonec rozhodlo zavést příspěvek na údržbu, který budou lidé házet do mincovníku přímo na boxech.

„Možnost uschování kola jsme zatížili příspěvkem na údržbu. Shodli jsme se na symbolických dvaceti korunách za den. Padesát korun nám přišlo už moc. Kvůli udržitelnosti na tom nemůžeme vydělávat, nicméně náklady jsou s údržbou velké,“ řekl starosta Chocně Jan Pažin. Opatření platí od úterý.