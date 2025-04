Z přístřešku u cyklostezky poteče voda do dvou moří, bude na hranici Moravy a Čech

O zámečku Karlštejn ve Žďárských vrších na pomezí Pardubického kraje a Vysočiny se roky traduje, že voda z jedné části střechy odtéká do Černého moře, zatímco z té druhé končí v moři Severním. Přitom hlavní evropské rozvodí vede v lesích o zhruba dva kilometry dál.

Střecha, o které bude skutečně platit, že rozděluje vody odtékající na sever a na jih, vznikne jako součást odpočinkového místa u rozestavěné cyklostezky na východním okraji Svitav, kde významná linie navíc kopíruje zemskou hranici Čech a Moravy.

Je to přitom pět let, co hejtman kraje Martin Netolický kývl na požadavek Moravské národní obce na vyznačení historické hranice hnědými dopravními značkami poté, co parta příznivců zemského uspořádání vyznačila na hlavních silničních tazích u Svitav bílou barvou českomoravskou hranici, úsek silnice mezi Svitavami a Koclířovem byl vynechán.

Na zeměpisnou zajímavost nově upozorní odpočinkové zastavení u budované cyklostezky. Jen zeměpisní fajnšmekři vědí, že hranice katastrálního území Svitav a Koclířova není obyčejnou hranicí dvou obcí. Zdánlivě rovinaté místo v nadmořské výšce necelých 500 metrů totiž tvoří rozvodí mezi Dunajem a Labem, a aby toho nebylo málo, prochází tudy i historická zemská hranice mezi Čechami a Moravou.

„Je to už více než deset let, co nás na radnici navštívil pan Nesiba z Moravskoslezské akademie, který v okolí Svitav s wartburgem objížděl všechny hraniční kameny a opravoval je. Už tehdy nás upozorňoval, jak zajímavý průběh obě hranice kolem Svitav mají, včetně místa, kde jsme minulý týden zahájili stavbu cyklostezky,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Historická hranice je v okolí Svitav vymezena evropským rozvodím Severního a Černého moře. Obdobná situace, kde českomoravská hranice na delším úseku kopíruje i hlavní evropské rozvodí, je v okolí Suchého vrchu.

„Na 480 kilometrech česko-moravské hranice jde u Svitav o nejdelší úsek. Byl bych rád, kdyby se podařilo v blízkosti plánované cyklostezky obnovit hraniční kámen, který jsme před lety betonovali u parkoviště za silnicí. Bohužel ho zlomil couvající kamion,“ přál by si Jaroslav Nesiba, moravský nestor obnovy hraničních kamenů.

O výstavbě cyklostezky ze Svitav směrem na Koclířov se mluvilo dlouhé roky. Město s výstavbou bezpečnější alternativy k přetížené silnici čekalo, až Ředitelství silnic a dálnic dokončí obchvat s podjezdem v Olomoucké ulici, kterým bude trasa procházet. Tři kilometry dlouhá stezka, kterou bude lemovat alej s více než 133 stromy, je společným projektem Svitav a obce Koclířov a vyjde na 32 milionů korun, přičemž z téměř 90 procent stavbu pokryjí evropské fondy.

Dvě hranice najednou

Originální dřevěný přístřešek bude tvarem symbolizovat domek se sedlovou střechou. „Chtěli jsme vytvořit odpočinkové místo na sednutí s tím, že jedna lavička bude v Čechách a druhá na Moravě, a zároveň vtipným způsobem připomenout, že místo leží na střeše Evropy,“ řekl starosta Svitav.

Na přístřešek navržený firmou Capacity system, který vyjde i se zahradními úpravami na 700 tisíc korun, město Svitavy získalo půlmilionovou dotaci z Pardubického kraje.