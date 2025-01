Po D35 okolo Litomyšle do tří let. Stavba obchvatu má zelenou, začne brzy

Na sociální síti X o tom ve středu informoval ředitel ŘSD Radek Mátl. Přitom ještě v půlce prosince zprávy okolo desetikilometrového obchvatu Litomyšle moc optimismu nebudily. Proti výsledku soutěže na zhotovitele tohoto úseku dálnice D35 za 2,79 miliardy bez DPH se odvolal neúspěšný uchazeč.

ŘSD na konci listopadu v tendru vybralo sdružení firem Strabag Silnice a Firesta Fišer rekonstrukce, které podalo nejvýhodnější nabídku. O stavbu dálnice mělo zájem pět firem, které podaly nabídky v cenovém rozmezí od 2,79 po 3,67 miliardy korun. Lhůty na podání námitek využila druhá neúspěšná společnost Skanska. Nelíbily se jí reference subdodavatelské firmy a mimořádně nízká nabídková cena.

Poté ŘSD na začátku ledna zamítlo námitky proti soutěži na obchvat Společnost Skanska, která se svými argumenty neuspěla. „Vypořádání námitek bylo stěžovateli odesláno, ale zároveň jsme po formální stránce upravili rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky, takže běží znovu lhůta pro podání námitek,“ napsal generální ředitel ŘSD Radek Mátl na síti X.

Ještě v úterý ve večerním pořadu 90' na České televizi bylo na Radku Mátlovi znát, že si není vůbec jistý, jak se bude výběrové řízení vyvíjet dál. „Zatím nic nepřišlo. Čekáváme, zda něco nepřijde do půlnoci. Pokud nic nepřijde, jsme připraveni podepsat smlouvu a zhruba do tří týdnů stavbu zahájit. Do tří let by měla být stavba hotova,“ řekl Mátl.

Novou lhůtu nakonec nikdo nevyužil a tak se zdá, že startu dlouho očekávané stavby už skutečně nic nebrání. „ŘSD ukončilo výběrové řízení na zhotovitele stavby D35 Litomyšl - Janov a podepisuje smlouvu se sdružením STRABAG Silnice a.s. a FIRESTA Fišer, rekonstrukce a.s. za cenu 2 798,9 milionu korun bez DPH na realizaci obchvatu Litomyšle délky 10,4 km,“ napsal ve středu hodinu po poledni šéf ŘSD.

Po zahájení stavby obchvatu Litomyšle se dálnice D35, která se má do roku 2029 stát severní alternativou k dálnici D1, stane nejrozestavěnější dálnicí v republice. Stavba napříč třemi kraji se bude stavět na více než 60 kilometrech. Jen v Pardubickém kraji bude stavba probíhat na souvislém úseku dlouhém 42,8 kilometru.