Stát vypsal tendr na poslední úseky dálnice D35, soutěž potrvá dva roky

Doposud největší dálniční zakázku vypsalo ve středu ministerstvo dopravy. Stát hledá dodavatele, který postaví 35 kilometrů dálnice mezi Svitavami a Mohelnicí formou PPP projektu. Vítěz obří veřejné zakázky s odhadovanými náklady 35 miliard korun by měl být znám do dvou let.