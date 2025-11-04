Návštěvníci se mohou těšit na exkluzivní promítání dokumentu z Dakaru 2025, který nabídne emotivní pohledy do zákulisí nejdrsnějšího závodu na světě. Chybět nebudou ani osobní příběhy, humor a nadhled, kterými si posádka MM Technology získala fanoušky po celé republice. Vstupenky jsou k dostání od 350 Kč v předprodeji i na místě.
Adrenalin, prach a příběhy vítězů z Rally Dakar
Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků
Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.
GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci
Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...
Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití
Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....
Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici
Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!
Z linky 12 se stává výkladní skříň Prahy. Vyjedou po ní všechny tramvaje Škoda 52T
Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...
Z Pohůrky už vyháněli srnu či koně. Podívejte se, jak v tunelu na D3 dělají údržbu
Dvakrát do roka musí Ředitelství silnic a dálnic provést údržbu tunelu Pohůrka na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Kompletně ho vyčistí a zkontrolují všechny technologie. Pracovat tam nyní budou...
Kraj chce pomoci Zlínu s opravou fasády Městského divadla, pošle 20 milionů
Město Zlín se přiblížilo k opravě fasády divadla, kolem něhož je plot, protože z budovy před dvěma lety spadly dvě obkladové desky. Zlínský kraj na opravu městského a památkově chráněného objektu...
Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu
Před dvěma lety v Hradci Králové platil projekt na propojení Stříbrného rybníka s řekou Orlicí za příliš odvážný na to, aby mohl být v dohledné době uskutečněn. Plány, které mají vylepšit kvalitu...
Pátý ročník CNSC: 349 vzorků ze 14 zemí a nový standard kvality
Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku
Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka...
Praha, Anděl
Blízká setkání nového druhu... První den běžného provozu tramvaje 52T s cestujícími
Sídliště Solidarita
Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.
Sídliště Solidarita
Sídliště Solidarita
Sídliště Solidarita
Tesco Online Nákupy nově v Poděbradech – rychlé doručení, pohodlí a úspora času v předvánočním období
IN NOMINE – Symfonie Austerlitz 1805 zazní v katedrále sv. Petra a Pavla