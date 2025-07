„D35 nás ovlivňuje hlukem, to je od rána do 11 v noci. Měly by se tam realizovat protihlukové stěny, Ředitelství silnic a dálnic slíbilo, že tam udělá měření,“ řekla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová (SKN pro Čeperku).

Na Čeperku už je toho podle starostky moc. Lidi obtěžuje hlučná dálnice, ale i další projekty. Na dosah budou mít skladovací halu, která navýší dopravu, a Elektrárny Opatovice chtějí v obecním katastru stavět spalovnu, uvedla starostka.

Hluk z provozu na dálnici měřili silničáři ve Fibichově ulici, což je u krajní zástavby rodinných domů, které jsou blízko D35. Měření prokázalo, že automobilový provoz přesahuje hlukové limity.

„Na měření hluku navazuje nyní zpracovávaná hluková studie. Přesné umístění a parametry protihlukových opatření vzejdou z výše uvedené hlukové studie. Hygienické limity u D35 jsou 60 a 50 decibelů v denní a noční době,“ uvedla mluvčí pardubické pobočky ŘSD Petra Drkulová.

Měření hluku dělali silničáři i na jiných částech dálnice D35. Mezi obcí Časy – Ostrov hygienické limity překročeny nebyly. Silničáři nechali také přepočítat intenzitu dopravy, až bude dálnice hotová až do Mohelnice. Norma pro hluk bude podle propočtu mírně překročená v obci Časy.