Hluk z dálnice D35 v Čeperce přesahuje limity. Jde o letitý boj, říká starostka

Podle mluvčí pardubické správy ŘSD Petry Drkulové však ještě není jasný jejich rozsah.

Obyvatelé Čeperky si na hluk z dálnice stěžovali dlouhodobě. „Byl to letitý boj, psala jsem kvůli tomu na ministerstvo dopravy i na ŘSD,“ řekla starostka obce Kristina Vosáhlová.

Podle Drkulové se hluk z provozu na dálnici měřil ve Fibichově ulici, tedy u krajní zástavby rodinných domů přivrácené k D35. „Měřením hluku bylo vyhodnoceno překračování hygienického limitu hluku v noční době a paní starostce bylo sděleno, že z tohoto důvodu ŘSD zahájí přípravu protihlukových opatření pro ochranu předmětné zástavby rodinných domů,“ uvedl Drkulová.

Aby mohl být stanoven rozsah protihlukových opatření, je nutné zpracovat hlukovou studii, která rozsah opatření navrhne a vyhodnotí. Protože se hluková studie teprve připravuje, není možné rozsah opatření odhadovat.

Měření hluku provádí ŘSD i na jiných částech dálnice D35. Na úseku dálnice Časy – Ostrov, který byl uveden do provozu v prosinci 2022, hygienické limity překročeny nebyly. Silničáři nechali také přepočítat intenzitu dopravy na výhledový stav po zprovoznění celé D35 až do Mohelnice, norma pro hluk by byla mírně překročena v obci Časy.

V minulosti si na hluk z dálnice stěžovali také například obyvatelé obce Rokytno na Pardubicku, která leží poblíž úseku D35 Opatovice – Časy. Měření ale ukázalo, že i přes stížnosti nebyly porušeny hygienické limity a výsledky potvrdily závěry hlukové studie.