Silničáři otevřou D35 před Homolí v srpnu, propojka za tunelem čeká na povolení

Autor: lat, mšv
  13:52
Sledovat Metro na Googlu
Už za necelé tři měsíce plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřít nový úsek dálnice D35 na Orlickoústecku mezi stávajícím koncem u Ostrova a Vysokým Mýtem. Není však stoprocentně jisté, zda se vyjma půlkilometrového tunelu Homole podaří ve stejném termínu otevřít i krátký úsek za tunelem.

Co jisté je, že v pondělí 24. srpna se o necelé čtyři kilometry rozšíří dálnice D35 mezi Ostrovem a předpolím tunelu Homole. Definitivní termín zprovoznění úseku potvrdil na setkání starostů k připravované kapacitní silnici I/73 v Jevíčku generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že kvůli složitým geologickým podmínkám nestihne zprovoznit tunel Homole do konce roku, jak původně plánovalo. (24. března 2026)
Už v srpnu by řidiči jedoucí od Vysokého Mýta měli pokračovat po dálnici až k tunelu Homole, který půjde objet bypassem. (24. března 2026)
Úsek dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto se začal stavět v květnu 2024.
Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že kvůli složitým geologickým podmínkám nestihne zprovoznit tunel Homole do konce roku, jak původně plánovalo. (24. března 2026)
31 fotografií

„Otevření úseku před tunelem můžu garantovat. Jestli se to povede i za tunelem, to ještě teď neumím úplně potvrdit, protože nemáme vydanou změnu stavby před jejím dokončením, respektive povolení na krátké provizorní napojení za tunelem. Aktuálně dokládáme veškeré podklady na Dopravní a energetický stavební úřad, které si od nás vyžádal,“ řekl Radek Mátl.

Vše se děje kvůli tunelu Homole ležícího zhruba uprostřed sedmikilometrového úseku. Tvrdší podloží před vyústěním tunelu ve směru na Mýto má za následek odklad zprovoznění tunelu. ŘSD nyní plánuje jeho otevření zhruba v polovině roku 2027. Aby ale prakticky hotový úsek za tunelem dál k Mýtu neležel neúčelně ladem, chtějí ho silničáři otevřít dříve, tedy koncem letošního srpna. S tím se ale původně nepočítalo, a tak musí získat povolení na stavbu provizorního sjezdu a nájezdu.

Rozestavěná D35 bude hotová do léta 2027, dál se musí řešit financování

Vysokomýtský odbor životního prostředí nyní učinil první krok, když vydal souhlasné jednotné enviromentální stanovisko, tady kladné hodnocení vlivu stavby na životní prostředí.

Propojka vrátí auta na dálnici

Díky tomu řidiči dojedou po D35 od Mýta až před budovaný tunel, který následně objedou a za cca 800 metrů se z I/17 vrátí po dalším provizorním nájezdu zpět na D35. Tento druhý sjezd ve směru od Ostrova byl ale v plánech ŘSD již dříve, a tak se ho současné zrychlené povolování netýká.

Úsek dálnice D35 mezi Ostrovem a tunelem Homole se řidičům otevře v pondělí 24. srpna 2026. Silničáři by ve stejném termínu chtěli zprovoznit také dálniční úsek blíž k Vysokému Mýtu. Mezi silnicí I/17 a dálnicí musí zbudovat stejné provizorní napojení tak, aby se dal tunel objet.

Provizorní napojení od Mýta má délku zhruba 230 m a je navrženo v šířkovém uspořádání 1 + 1 s celkovou šířkou zpevnění 9,0 m. Vozovka je navržena z asfaltu.

Pokud úředníci Dopravního a energetického stavebního úřadu povolení vydají v červnu nebo začátkem července, provizorní napojení jsou schopni stavbaři do konce srpna postavit. „Je to stavba na pár týdnů. Stále počítáme, že by se to mohlo zvládnout i za tunelem. Přinejhorším to bude o nějaký týden později, každopádně letos to bude,“ dodal Mátl. Už dnes jsou pozemky v dočasném záboru využívané stavbou.

Dokončení tunelu Homole na D35 se dále protahuje, silničáři řekli i dobrou zprávu

Provizorní napojení za tunelem pomůže hlavně Vysokému Mýtu, přes které si stále velká část řidičů zkracuje i přes fungující dálniční obchvat cestu. Trasa po dálnici je totiž o více než dva kilometry delší než přes město.

„Předmětem změny záměru před dokončením je návrh provizorního připojení zajišťujícího napojení silnice I/17 na již zrealizovaný úsek dálnice D35, kde silnice I/17 v současné době plní funkci obchvatné trasy v dotčeném úseku stavby. Provizorní napojení je situováno v km 36,1 dálnice D35, je navrženo z důvodu umožnění předčasného užívání provedeného úseku dálnice D35, než bude zprovozněn tunel Homole,“ popisuje stavbu dočasného napojení dokument.

Výstavba dálnice D35

Stav dálnice D35 k 29. dubnu 2026.

Úseky v Pardubickém kraji

Ostrov – Vysoké Mýto 6,2 km (zahájeno 05/2024, zprovoznění 2026)

Tunel Homole 0,8 km (zahájeno 05/2024, zprovoznění 2027)

Džbánov–Litomyšl 7,6 km (zahájeno 04/2024, zprovoznění 2026/2027)

Litomyšl–Janov 10,4 km (zahájeno 02/2025, zprovoznění 2027)

Opatovec – Staré Město 16,6 km (zahájení 2026, zprovoznění 2031)

Úseky v Královéhradeckém kraji

Úlibice obchvat 1,6 km (zahájení 2026, zprovoznění 2029)

Úlibice-Hořice 16,3 km (zahájeno 04/2026, zprovoznění 2029)

Sadová-Plotiště 7,5 km (zahájeno 09/2024, zprovoznění 2026)

Úseky v Olomouckém kraji

Staré Město – Mohelnice 18,2 km (zahájení 2026, zprovoznění 2031)

Zdroj: ŘSD

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století

Broumovský klasicistní statek se zrodil před téměř dvěma sty lety v oblasti...

Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt, který spojuje cit pro historii s respektem k původní architektuře. Selské stavení Melchior Häusler v...

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...

O pejskovi a kočičce na vodním hradě

Vodní hrad Lipý ozdobily desítky děl sklářského mistra Jiřího Pačinka.

Přijďte s dětmi v neděli na vodní hrad Lipý a pobavte se společně u kouzelné pohádky O pejskovi a kočičce.

4. června 2026  15:28

VIDEO: Honem utíkejte pryč. Vrtulník startující vyhlídkový let se děsivě kymácel

Hrůza, líčí žena nebezpečný manévr vrtulníku před vyhlídkovým letem

Pořádně nebezpečný manévr předvedl vrtulník Bell během nedávných Kopřivnických dnů techniky. Těsně nad zemí se stroj s několika pasažéry na palubě kymácel a točil kolem osy, pilot měl co dělat, aby s...

4. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:24

Dlouhé kolony po nehodě na D11. Autobus narazil do šipky silničářů

Nehoda dvou vozidel uzavřela dva jízdní pruhy na 42. kilometru dálnice D11 ve...

Dlouhé kolony se ve čtvrtek odpoledne tvoří kvůli nehodě na dálnici D11 ve směru do Hradce Králově. Dva jízdní pruhy uzavřela havárie dvou vozidel. Podle dostupných informací a webu dopravniinfo.cz...

4. června 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Památkami Plzeňského kraje jsou cihelna v Boubíně a mariánský sloup ve Stříbře

PamĂˇtkami PlzeĹskĂ©ho kraje jsou cihelna v BoubĂ­nÄ› a mariĂˇnskĂ˝ sloup ve StĹ™Ă­bĹ™e

Památkami Plzeňského kraje za rok 2025, tedy nejlépe obnovenými historickými objekty, jsou strojní cihelna v Boubíně u Horažďovic na Klatovsku a zrestaurovaný...

4. června 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zajímavý kousek zbraňové amnestie. Muž přišel na policii s leteckým kulometem

Při zbraňové amnestii přinesl muž na policejní služebnu i tento letecký...

Letecký kulomet přinesl muž tento týden na jednu z policejních služeben na Vysočině, a to v rámci zbraňové amnestie. Ta potrvá už jen necelý měsíc, čímž se završí beztrestný půlrok, během něhož mohou...

4. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Za vraždu kvůli urážce dostal mladík 17 let. Podle znalců je jeho náprava nemožná

Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z...

Na 17 let poslal olomoucký krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou teprve devatenáctiletého Martina Vítka, který loni vraždil v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Za obětí vyrazil do tamního opuštěného...

4. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Terasa u Velkého divadla v Plzni projde rekonstrukcí za sedm milionů

Terasa u Velkého divadla v Plzni projde rekonstrukcí.

Plzeň vyčlení z přebytku loňského hospodaření sedm milionů korun na rekonstrukci terasy u Velkého divadla. Plocha o rozměru 680 metrů čtverečních bude po rozsáhlých opravách sloužit jako pobytové...

4. června 2026  15:12

Šakal míří do nových oblastí Evropy. Nová studie ukazuje roli klimatu i vlků

Šakal obecný se během několika posledních desetiletí rychle šíří Evropou

Šakal obecný se během několika posledních desetiletí rychle šíří Evropou a proniká i do oblastí, kde se dříve nikdy nevyskytoval. Nová mezinárodní studie publikovaná v prestižním časopise Nature...

4. června 2026  15:09

Auto narazilo do neobydleného domu, hasiči kromě řidiče zachraňovali i stavbu

Nehoda v Žatčanech na Brněnsku skončila nárazem osobního auta do neobydleného...

Osobní auto ve čtvrtek přibližně o půl čtvrté nad ránem v Žatčanech na Brněnsku narazilo do neobydleného rodinného domu a poškodilo jeho konstrukci. Zaklíněného řidiče museli z vozu vyprostit hasiči,...

4. června 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Karviná zavádí nové hlídky městské policie, chce posílit bezpečnost

ilustrační snímek

V ulicích Karviné bude více pěších hlídek strážníků a vznikne pohotovostní hlídka městské policie. Opatření mají přispět k rychlejší reakci na podněty občanů,...

4. června 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Plzeňské muzeum vystavuje komiksy inspirované sbírkovými předměty

ilustrační snímek

Komiksové příběhy doplní některé sbírkové předměty v Národopisném muzeu Plzeňska v Plzni. Tři desítky komiksů, které ode dneška muzeum představuje na výstavě...

4. června 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

Tragická nehoda uzavřela D2 před Brnem. Osobní auto narazilo do kamionu

Hasiči zasahují u nehody osobního auta s kamionem na dálnici D2 u Brna. (4....

Na 4. kilometru D2 před Brnem narazil osobní vůz do kamionu, jeden člověk střet nepřežil. Dálnice je uzavřená, jezdí se odklonem přes exit 11.

4. června 2026  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.