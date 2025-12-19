Dálniční žně v Pardubickém kraji v tomto týdnu zřejmě natolik zamotaly šestašedesátiletému řidiči hlavu, že se krátce po otevření dálnice z okružní křižovatky ve Svitavách vydal nikoli na Hradec Králové, ale do zákazu ve směru na Mohelnici.
|
Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku
Daleko se však nedostal, dálnice zde bude ještě minimálně pět let končit v polích. Řidič tak po pár stech metrech rychlé jízdy skončil v příkopu.
„Osm hodin po otevření dálnice řidič na kruhovém objezdu nerespektoval ani zákazovou značku a najel na nájezdovou větev uzavřeného úseku nedokončené dálnice. Nasadil nejvyšší dovolenou rychlost, nevšiml si konce silnice a s vozidlem skončil ve výkopu,“ řekla policejní mluvčí Dita Holečková.
Riskantní jízda do neznáma se naštěstí obešla bez zranění. „Následně provedená dechová zkouška u řidiče vyloučila přítomnost alkoholu,“ dodala Holečková.
Svůj podíl na nehodě mohlo mít i počasí, neboť po celý den byla na Svitavsku hustá mlha.
Otevření téměř dvanáct kilometrů dlouhého dálničního úseku v prvních minutách provázely drobné zmatky. Zatímco od Litomyšle se dálnice prakticky ihned zaplnila, z opačné strany kvůli složitějšímu nájezdu a zapomenutému přeškrtnutí na dopravní ceduli auta dál jezdila po původní silnici. Hustý provoz po kruhovém objezdu, který křížil výjezd z dálnice, pak způsoboval na dálnici kolony.