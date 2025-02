Malý krok pro lidstvo, obří pro Litomyšl, chválil starosta. A stavba obchvatu začala

Litomyšl nemusí žít ve strachu, že až se za necelé dva roky otevře budovaný úsek mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí, ochromí město na dlouhé roky automobilová doprava valící se z již dokončených úseků dálnice D35.

Před branami Litomyšle sice bude končit souvislý úsek dálnice začínající u Hradce Králové, čekání na dálniční obchvat, který Litomyšl zbaví tranzitní dopravy, však potrvá jen zhruba půl roku. Stavba více než desetikilometrového úseku má být dokončena nejpozději do léta 2027.

Při oficiálním zahájení stavby, které si nenechal ujít premiér Petr Fiala a ministr dopravy Martin Kupka, to řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

„Všichni víme, že dálnice D35 přijde od západu a pokračování směrem na východ bude už letos hotové. Vznikne samozřejmě problematické místo nejen pro samotnou dopravu, ale i pro obyvatele Litomyšle a jejího okolí. Doufám, že obchvat Litomyšle v létě 2027 zprovozníme,“ řekl Mátl s tím, že snahou ŘSD bude termíny co nejvíce zkrátit, aby mezi otevřením úseku před Litomyšlí a zprovozněním samotného obchvatu byla co nejkratší možná doba.

Pokud se polskému Budimexu podaří stavbu navazujícího úseku mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí urychlit, ŘSD připouští, že na konci roku 2026 může být autostráda od Hradce Králové k Litomyšli hotová celá.

Sladit k tomu termínově i zprovoznění dálnice kolem Litomyšle není podle Mátla příliš reálné. „Termín je relativně napjatý. Aby to pro zhotovitele a pro nás bylo zajímavé, dokázal bych si představit zprovoznění na konci roku 2026, ovšem to vzhledem k obtížnosti dané stavby nepředpokládám,“ řekl Mátl k možnému urychlení stavby, za které může stavební firma získat finanční bonus, jako tomu je například u Vysokého Mýta.

Ještě před pěti lety vše nasvědčovalo tomu, že Litomyšl nebudou mít řidiči při cestách mezi Čechami a Moravou dlouhou dobu rádi, neboť se z ní stane jeden velký dopravní špunt. Proti zvolené trase obchvatu byl tak mocný odpor, že ŘSD nedokázalo získat územní rozhodnutí, a zdálo se, že silný provoz z dálnice bude od Hradce Králové i Olomouce sveden přímo do města.

Z Litomyšle za hodinu a půl v Praze

Starosta Litomyšle Daniel Brýdl se tak nebál pro dnešní den vypůjčit si jeden z nejslavnějších výroků 20. století a částečně ho pozměnit.

„Je to malý krok pro lidstvo, velký krok pro Českou republiku a obří krok pro Litomyšl a okolní obce. Myslím, že všichni porevoluční starostové Litomyšle na tento okamžik čekali. V Litomyšli se výrazně zlepší kvalita života určitě nejenom tím, že tranzitní doprava se nám vyhne, ale z našeho krásného starobylého města se dostaneme v podstatě za hodinu a půl do Prahy, do Brna i do Ostravy. Bude to zajímavé místo pro život i podnikání,“ řekl Brýdl v zaplněném party stanu v Janově, kde poklepáním na základní kámen stavba začala.

Už dnes se tak bagry pustily do skrývky ornice, aby stavbaři nepromarnili pokud možno ani jediný den. Dnešním dnem totiž začala běžet zhotoviteli třicetiměsíční lhůta, za kterou musí stavbu zprovoznit.

V Pardubickém kraji poslední nerozestavěný úsek dálnice D35 financovaný ze Státního fondu dopravní infrastruktury postaví sdružení firem Strabag Silnice a Firesta-Fišer za cenu 2,8 miliardy korun bez DPH. O stavbu dálnice mělo zájem pět firem, které podaly nabídky v cenovém rozmezí od 2,79 po 3,67 miliardy korun. Cenovka v soutěži byla o více než 1,6 miliardy korun nižší oproti předpokládané vyprojektované ceně. Větší část nákladů uhradí Evropská unie.

Součástí desetikilometrového obchvatu s jednou mimoúrovňovou křižovatkou u Janova bude sedm mostů na dálnici a sedm mostů nad ní. Obyvatele okolních obcí ochrání před hlukem 13 protihlukových stěn dlouhých téměř šest kilometrů.

Neustálé problémy

Přípravu stavby provázel jeden problém za druhým. Trasa dálnice byla v zásadách územního rozvoje Pardubického kraje zakotvena už v roce 2006. Přípravu ovšem na pět let zbrzdil zemědělec Jan Vaňous, který napadl územní plán a soud mu dal v roce 2009 za pravdu. Trasa dálnice se v územním plánu kraje objevila až po dlouhých pěti letech. Ani to nebyl konec.

S vedením trasy dálnice i jejím technickým řešením nebyly spokojeny okolní obce a tamní spolky. Zablokovanou situaci vyřešil až šéf ŘSD, který s odpůrci trasy vyjednal kompromis. Zúčastněné strany podepsaly memorandum a víceméně se dohodly, že dálnice bude více kopírovat terén, zářezy nebudou hluboké a náspy pro změnu tak vysoké, aby dálnice nezabrala tolik zemědělské půdy a okolí tolik neobtěžovala hlukem.

Když už se zdálo, že stavbě autostrády nic nebrání, ozvali se ochranáři ze Šumperka, kteří se rozhodli podat rozklad proti společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Výhrady se týkaly například kácení stromů či náhradní výsadby. Nakonec i s nimi se před dvěma lety podařilo uzavřít dohodu.

„Jsem moc rád, že vlastníci pozemků, zástupci občanských sdružení, obcí a města Litomyšl nakonec potlačili své osobní zájmy ve prospěch veřejného zájmu, aby se mohl obchvat postavit. Dnešním dnem se na D35 pracuje už na 64 kilometrech zároveň, což dělá z D35 největší dálniční staveniště ve střední Evropě. Za poslední roky se výrazně zrychlila příprava všech zbývajících úseků. Díky tomu bude D35 hotová do pěti let, kdy propojí východní Čechy s Olomoucí a stane se alternativou k přetížené D1,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Poslední dva nerozestavěné úseky dálnice D35 v délce 35 kilometrů mezi Opatovcem a Mohelnicí chce stát financovat ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru (PPP) stejně jako nedávnou zprovozněnou dálnici D4.