Konečně. Začíná stavba obchvatu Sezemic, sloužit by měl za dva roky

Nový přivaděč vedoucí kolem Počápelských Chalup a Sezemic zbaví místní tranzitní dopravy a zajistí Pardubicím pohodlný nájezd na dálnici D35. Silnice I/36 za 838 milionů korun bez DPH by měla začít sloužit řidičům v květnu 2026.

„Pro nás je to historický okamžik, na který jsme čekali dvacet, možná třicet let. Problém s dopravou stále narůstal. Už to opravdu začíná, je to úspěch,“ řekl místostarosta Sezemic Ladislav Kubizňák.

Pro město, které roky trápilo řidiče jedovatou křižovatkou v centru, jejíž průjezd zjednodušily až semafory, je to úleva. Na fanfáry to však není. Přes město totiž už třetím rokem jezdí vozy z nové dálnice D35. Podle původních plánů měl být přivaděč hotov spolu s ní. Tedy v roce 2021.

Obchvat Sezemic.

ŘSD zpoždění vysvětluje souběhem mnoha nepříznivých okolností. Na stavbu propadlo stanovisko EIA. Z nového posudku vlivu stavby na životní prostředí vzešly požadavky na úpravu projektu, ty si vynutily změnu územního rozhodnutí, která se ale schvalovala příliš dlouho. To vedlo k tomu, že se zpozdil výkup pozemků. A ani ty nejdou podle plánu.

„Vykoupit zde pozemky není vůbec jednoduché. I teď nám ještě jeden dva pozemky chybí k tomu, abychom měli stoprocentně vykoupeno. Ještě řešíme nějaké dočasné nájmy,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Ten ale věří, že se vše nakonec zvládne a stavba bude dokončena podle plánu.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/SOCDEM) zdržení rozumí. „Také jsme měli na starosti přivaděče a vím, že jejich realizace a majetkoprávní příprava je mimořádně komplikovaná,“ uvedl Netolický.

Stavba nové silnice vyřeší hned několik problémů, kromě odvedení tranzitní dopravy a napojení Pardubic na dálnici D35 taky usnadní spojení mezi Holicemi a Pardubicemi. Současná silnice je velmi frekventovaná, projede po ní v úseku Sezemice–Pardubice přes deset tisíc aut, uvedlo ministerstvo dopravy.

„Mimořádným stavebním objektem bude téměř 289 metrů dlouhý osmipólový most přes řeku Loučnou, Zadní Lodrantku a Mlýnský potok. Výška mostu nad terénem je kolem šesti metrů. Součástí obchvatu budou mimoúrovňová křižovatka Sezemice, čtyři nadjezdy i nadchod pro zvěř dlouhý 29 metrů. Důležité také je, že mimoúrovňová křižovatka Sezemice výhledově umožní napojení jihovýchodního obchvatu Pardubic,“ řekl Radek Mátl.

V Pardubickém kraji teď ŘSD staví 32,4 kilometru dálnice D35. „Rádi bychom do konce roku zahájili stavbu i dálniční obchvat Litomyšle,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).