Dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice začíná nabírat skluz, ŘSD uveřejnilo nový termín

David Půlpán, Radek Latislav
  8:32aktualizováno  8:32
Poslední část dálnice D35 z Opatovce do Mohelnice, kterou chce stát vybudovat s pomocí privátního partnera prostřednictvím PPP projektu, měla být hotová v roce 2029. Šéf Ředitelství silnic a dálnic však začal mluvit o novém termínu.

V srpnu roku 2027 bude pravděpodobně řidičům sloužit souvislý úsek nové dálnice D35 z Opatovic nad Labem až po Opatovec u Svitav. Poslední a nejnákladnější dvě etapy dlouhé celkem 35 kilometrů z Opatovce do Mohelnice. Akce však oproti předpokladům nabírá skluz.

Před čtyřmi roky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) upravilo jízdní řád stavby dálnice v Pardubickém kraji. Pozoruhodné je, že většinu tehdy zveřejněných termínů státní podnik dodržel. A nejenom to. Úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem bude otevřen už letos, tedy o několik měsíců dříve, než původně avizovalo. Správným směrem v toku času se posune i dostavba úseku Džbánov–Litomyšl, který řidiči využijí už v příštím roce.

Archeologové pod Hřebečovským hřbetem po detektorovém průzkumu začali v šířce budoucí dálnice D35 provádět sondáž. (14. listopadu 2024)
Záchranný archeologický průzkum se zemními pracemi mezi Opatovcem a Starým Městem vyjde na bezmála 200 milionů korun. Zakázka počítá s průzkumem přivaděče, který dálnici za Starým Městem napojí na silnici I/35. (14. listopadu 2024)
Průsek lesem Zábřežské vrchoviny pro připravovanou dálnici D35. Že zde stavba bude velice náročná, svědčí i fakt, že pod vrchem Jahodnice se autostráda dostane až do výšky téměř 600 metrů nad mořem. (4. srpna 2025)
Dálnice D35 nedaleko Maletína vystoupá do nejvyšší nadmořské výšky, která je zde okolo 600 metrů.
23 fotografií

Trend zkracování se ale bohužel neprojevuje u poslední části výstavby, kde pro úseky Opatovec – Staré Město – Mohelnice původně platil rok 2028. Pak v informačním letáku ŘSD byl delší dobu uváděn jako termín spuštění do provozu rok 2029, před pár dny byl změněn na rok 2030.

„Ministerstvo vybírá soukromého investora, to znamená koncesionáře. Věřím, že v roce 2026 budou tyto stavby zahájeny a nejpozději v roce 2030 zprovozněny,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl v pořadu Stavíme dálnice na východě Čech, který nedávno odvysílalo rádio Blaník.

Dálnice, kterou bude stát soukromému investorovi po čtvrt století splácet, by měla mít svého zhotovitele až v příštím roce. Ministerstvo dopravy plánovalo, že podávání nabídek bude zahájeno v létě tohoto roku. Dnes je jasné, že dříve než v prosinci to nebude. Potvrdila to mluvčí resortu Alena Mühl.

„V rámci soutěžního dialogu je projednáván návrh koncesionářské smlouvy a výzvy k podání nabídek. Předpokládáme ještě konání jednoho kola soutěžního dialogu na konci listopadu tak, abychom získali vyvážené znění všech smluvních dokumentů a do konce roku vydali výzvu k podání konečných nabídek,“ sdělila k více než rok trvajícímu tendru.

Ve výběrovém řízení na největší dálniční zakázku v historii, jejíž stavební náklady jsou odhadovány na 35 miliard korun, se do užšího výběru dostala čtyři silná mezinárodní konsorcia. V posledním půl roce se v soutěžním dialogu řešila finanční i čistě technická hlediska a nakonec v říjnu geologie v Hřebečovském hřbetu, kterým bude procházet nejdelší dálniční tunel v Česku.

Nevyzpytatelné tunely Dětřichov a Maletín

Jak už dříve řekl šéf ŘSD Radek Mátl, na celém dialogu je nejsložitější vyváženost rizik mezi státem a koncesionářem, která mohou nastat zejména u stavby čtyřkilometrového tunelu. Kromě tunelu Dětřichov je na trase plánován i kilometrový tunel Maletín. „Ze strany konsorcií panuje velký strach, že u tunelů narazí na něco neobvyklého, co je v rámci ražby zdrží či zastaví nebo zkomplikuje situaci. Nehledě na nabídnutou cenu,“ uvedl Mátl.

Stav dálnice D35 k 5. září 2025

Stát například po každém uchazeči chce, aby na náročnou stavbu v délce pětatřiceti kilometrů v náročném terénu měl předjednáno financování ve výši dvou miliard eur.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude vybraná jako vítězná. S vítězným uchazečem následně bude uzavřena koncesionářská smlouva. Konkrétní termíny budou záviset na zvoleném technickém přístupu jednotlivých uchazečů, zejména pak u tunelu Dětřichov. Ale platí, že čím bude výstavba rychlejší, tím firmy vydělají více.

„Uchazeči o veřejnou zakázku jsou automaticky motivováni nabídnout co nejkratší dobu realizace, která následně bude fixní,“ dodala Mühl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Mechanika má duši. Hledáme, jak ji oživit, říká učitel jediného hodinářského oboru

Garant pro obor Jemný mechanik, hodinář Jaromír Ondráček na jihlavské Střední...

Je unikátní. Jedinečné. V celém Česku a Slovensku jen jedno jediné. V Jihlavě učí mladé učně hodinářskému řemeslu. Zdejší učiliště za 71 let své existence odchovalo 1 636 hodinářů. Odborníků, kteří...

15. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Folklorní soubor Písečan oslavil 50 let. Udržuje kroje a tradice z Prácheňska

Členové souboru Písečan procházejí po Kamenném mostě v Písku. Průvod souborů je...

Děvčata se ráda zdobí, kluky zase baví společné akce a parta. To je recept folklorního souboru Písečan z Písku na to, jak si udržet děti a mládež. Letos oslavil padesát let své existence a rozhodně...

15. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na většině místech v centru města. Slavnostní zahájení doprovodili pekelní krampusové, zpěvák Sebastian a...

15. listopadu 2025  10:22

Česká Třebová zvažuje vyhlídku na Robově kopci, vyhlásí soutěž pro studenty

ÄŚeskĂˇ TĹ™ebovĂˇ zvaĹľuje vyhlĂ­dku na RobovÄ› kopci, vyhlĂˇsĂ­ soutÄ›Ĺľ pro studenty

Česká Třebová na Orlickoústecku zvažuje, že na Robově kopci postaví vyhlídku. Vyhlásí studentskou architektonickou soutěž, kterou na jaře příštího roku...

15. listopadu 2025  8:16,  aktualizováno  8:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Od soboty 15. listopadu až do odvolání je dočasně zrušené poptávkové otevírání dveří v celé síti metra. Je to způsobené šířením hapatitidy A a po domluvě s hygienickou stanicí hl.m. Prahy. Snad se to...

vydáno 15. listopadu 2025  9:57

Praha 6

Praha 6

Výtvarný počin studentů pedagogického gymnázia v průchodu železniční stanice Praha-Podbaba

vydáno 15. listopadu 2025  9:57

Praha 6

Praha 6

Nová výzdoba v podchodu železniční stanice Praha Podbaba vytvořená studenty gymnázia na Evropské 33.

vydáno 15. listopadu 2025  9:57

Žila jsem na okraji a pak přišel úspěch, říká fotografka se zlínskými kořeny

Fotografka Libuše Jarcovjáková se přišla podívat na rodinnou vilu ve Zlíně, v...

Jméno Libuše Jarcovjákové ještě nedávno znal jen úzký okruh fanoušků fotografického umění. Letos v srpnu však byl celovečerní dokument, který s ní natočila režisérka Klára Tasovská, nominován na...

15. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Hasiči v Olomouckém kraji likvidovali v noci tři větší požáry

ilustrační snímek

Hasiči v Olomouckém kraji likvidovali v noci na dnešek tři větší požáry. Šlo o požár neobydlené nemovitosti v Olomouci - Holici, požár štěpky v Kozlově na...

15. listopadu 2025  8:11,  aktualizováno  8:11

V Kolíně si budou moci lidé zážitkovou hrou vyzkoušet, jak se žije s demencí

ilustrační snímek

V Kolíně si budou moci lidé od příštího roku vyzkoušet, jak se žije nemocným s demencí. Zážitek jim zprostředkuje hra Demetrix. Hru určenou sociálním...

15. listopadu 2025  7:45,  aktualizováno  7:45

Internisté v Česku upozorňují, že jejich kapacity brzy narazí na strop

ilustrační snímek

Interní ambulance jsou podle odborníků v tuzemsku mezi specializovanými pracovišti jedny z nejvytíženějších. Lékaři tam provedou ročně přibližně 2,5 milionu...

15. listopadu 2025  7:20,  aktualizováno  7:20

Po zavedení nočního zákazu parkování dodávek zmizelo z ústecké čtvrti asi 40 aut

ilustrační snímek

Po vyhlášení nočního zákazu parkování dodávek v ústecké čtvrti Dobětice letos v létě ubylo asi 40 aut. Obvod Severní Terasa, který opatření kvůli nedostatku...

15. listopadu 2025  7:10,  aktualizováno  7:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.