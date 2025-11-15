V srpnu roku 2027 bude pravděpodobně řidičům sloužit souvislý úsek nové dálnice D35 z Opatovic nad Labem až po Opatovec u Svitav. Poslední a nejnákladnější dvě etapy dlouhé celkem 35 kilometrů z Opatovce do Mohelnice. Akce však oproti předpokladům nabírá skluz.
Před čtyřmi roky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) upravilo jízdní řád stavby dálnice v Pardubickém kraji. Pozoruhodné je, že většinu tehdy zveřejněných termínů státní podnik dodržel. A nejenom to. Úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem bude otevřen už letos, tedy o několik měsíců dříve, než původně avizovalo. Správným směrem v toku času se posune i dostavba úseku Džbánov–Litomyšl, který řidiči využijí už v příštím roce.
Trend zkracování se ale bohužel neprojevuje u poslední části výstavby, kde pro úseky Opatovec – Staré Město – Mohelnice původně platil rok 2028. Pak v informačním letáku ŘSD byl delší dobu uváděn jako termín spuštění do provozu rok 2029, před pár dny byl změněn na rok 2030.
„Ministerstvo vybírá soukromého investora, to znamená koncesionáře. Věřím, že v roce 2026 budou tyto stavby zahájeny a nejpozději v roce 2030 zprovozněny,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl v pořadu Stavíme dálnice na východě Čech, který nedávno odvysílalo rádio Blaník.
Dálnice, kterou bude stát soukromému investorovi po čtvrt století splácet, by měla mít svého zhotovitele až v příštím roce. Ministerstvo dopravy plánovalo, že podávání nabídek bude zahájeno v létě tohoto roku. Dnes je jasné, že dříve než v prosinci to nebude. Potvrdila to mluvčí resortu Alena Mühl.
„V rámci soutěžního dialogu je projednáván návrh koncesionářské smlouvy a výzvy k podání nabídek. Předpokládáme ještě konání jednoho kola soutěžního dialogu na konci listopadu tak, abychom získali vyvážené znění všech smluvních dokumentů a do konce roku vydali výzvu k podání konečných nabídek,“ sdělila k více než rok trvajícímu tendru.
Ve výběrovém řízení na největší dálniční zakázku v historii, jejíž stavební náklady jsou odhadovány na 35 miliard korun, se do užšího výběru dostala čtyři silná mezinárodní konsorcia. V posledním půl roce se v soutěžním dialogu řešila finanční i čistě technická hlediska a nakonec v říjnu geologie v Hřebečovském hřbetu, kterým bude procházet nejdelší dálniční tunel v Česku.
Nevyzpytatelné tunely Dětřichov a Maletín
Jak už dříve řekl šéf ŘSD Radek Mátl, na celém dialogu je nejsložitější vyváženost rizik mezi státem a koncesionářem, která mohou nastat zejména u stavby čtyřkilometrového tunelu. Kromě tunelu Dětřichov je na trase plánován i kilometrový tunel Maletín. „Ze strany konsorcií panuje velký strach, že u tunelů narazí na něco neobvyklého, co je v rámci ražby zdrží či zastaví nebo zkomplikuje situaci. Nehledě na nabídnutou cenu,“ uvedl Mátl.
Stát například po každém uchazeči chce, aby na náročnou stavbu v délce pětatřiceti kilometrů v náročném terénu měl předjednáno financování ve výši dvou miliard eur.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude vybraná jako vítězná. S vítězným uchazečem následně bude uzavřena koncesionářská smlouva. Konkrétní termíny budou záviset na zvoleném technickém přístupu jednotlivých uchazečů, zejména pak u tunelu Dětřichov. Ale platí, že čím bude výstavba rychlejší, tím firmy vydělají více.
„Uchazeči o veřejnou zakázku jsou automaticky motivováni nabídnout co nejkratší dobu realizace, která následně bude fixní,“ dodala Mühl.