D35 odvedla z Vysokého Mýta 60 procent náklaďáků, ukazují data mýtného systému

Radek Latislav, David Půlpán
  10:32
Dálniční obchvat Vysokého Mýta otevřený na sklonku loňského roku zbavil město velké části tranzitní dopravy. Vyplývá to z dat, která server iDNES.cz získal od provozovatele satelitního systému elektronického mýta.

Nový úsek dálnice D35 kolem Vysokého Mýta dlouhý šest kilometrů přinesl městu, které trpělo tranzitní dopravou nejvíce v kraji, vysvobození.

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)
Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby úseku D35 vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města. (16. prosince 2025)
Oficiální otevření úseku dálnice D35 Vysoké Mýto - Džbánov. (16. prosince 2025)
Vysoké Mýto patří k dopravně nejvíc zatíženým městům v republice. Otevření dálnice znamená pro město velkou úlevu.
Nekonečné kolony, které byly na průjezdu městem na denním pořádku, jsou pryč. iDNES.cz získal díky datům z mýtného systému přesný přehled o tom, kolik tranzitní dopravy nový dálniční obchvat od svého otevření nasál. Čísla rovněž ukazují, kolik nákladních aut Mýtem dál projíždí. Tranzitní doprava poklesla ve městě o zhruba 60 procent.

Kolik aut nad 3,5 tuny projelo po dálnici D35 u Vysokého Mýta

Leden 2026

Vysoké Mýto – Džbánov 30 817

Džbánov – Vysoké Mýto 29 225

Kolik aut nad 3,5 tuny projelo na průtahu Vysokým Mýtem (I/35)

Leden 2026

Vysoké Mýto – Voštice 23 810

Voštice - Vysoké Mýto 22 943

Prosinec 2025

Vysoké Mýto – Voštice 39 007

Voštice - Vysoké Mýto 39 261

Listopad 2025

Vysoké Mýto – Voštice 58 132

Voštice - Vysoké Mýto 57 521

Říjen 2025

Vysoké Mýto – Voštice 65 484

Voštice - Vysoké Mýto 63 511

„Zatímco v listopadu projelo po silnici I/35 mezi Vysokým Mýtem a Vošticemi v obou směrech téměř 116 tisíc nákladních vozidel, letos v lednu po spuštění obchvatu to bylo jen necelých 47 tisíc vozidel,“ sdělil Miroslav Beneš, tiskový mluvčí společnosti CzechToll provozující mýtný systém.

Oproti říjnu je pokles ještě markantnější. Mezi Vysokým Mýtem a Vošticemi v obou směrech projelo nákladních aut s maximální hmotností nad 3,5 tuny, která musí ze zákona platit mýtné, téměř 129 tisíc. Denně je to zhruba 4 300 aut, která zatěžovala město. K tomu je potřeba přičíst dalších 18 tisíc osobních aut, což je však údaj ze sčítání dopravy z přelomu let 2020 a 2021.

„Takový pokles tranzitní nákladní dopravy přes Vysoké Mýto jsme předpokládali. Po prvním měsíci provozu jsme odhadovali, že kolem 60 procent řidičů využívá dálnici,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Na základě počtu mýtných transakcí tak vyplývá, že dálniční obchvat přirostl většině řidičů kamionů k srdci. V lednu ho využila většina z nich.

„Na nově zprovozněném dálničním obchvatu Vysokého Mýta zaznamenal CzechToll v lednu v obou směrech dohromady více než 60 tisíc vozidel s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny,“ dodal Beneš.

Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely

S příchodem jarních měsíců silnějších na provoz se dá očekávat, že řidičů bude na dálnici ještě přibývat, ačkoli cesta po obchvatu je ve směru od Zámrsku delší o více než dva kilometry, než kdyby jeli městem.

Po odladění inteligentních semaforů u Džbánova, kde veškerý tranzit sjíždí zpět na silnici I/35, dávají světla prioritu dopravnímu proudu k dálničnímu přivaděči. Občasné kolony se tak tvoří na původní „pětatřicítce“ ve směru od města, kde řidičům blikne zelená jen na velice krátkou dobu. Mnozí z nich proto raději pojedou příště po dálnici.

Vysoké Mýto se větší dopravní úlevy dočká na konci roku, kdy ŘSD plánuje zprovoznit navazující úsek od Ostrova, a pokud bude přát stavbařům počasí, tak i od Litomyšle.

Kolik aut nad 3,5 tuny projelo po dálnici D35 u Svitav

Leden 2026

Janov – Opatovec 48 865

Opatovec – Janov 43 320

Zdroj: CzechToll

„Věříme, že až se zprovozní oba navazující úseky na východ a na západ, tak se tranzitní doprava na průtahu městem definitivně vyřeší. Nic nebude řidiče motivovat k tomu, aby z dálnice někde odbočili, projeli Mýtem a pak se na ni vrátili. Teď je ta situace opačná. Řidiči jedou po silnici I. třídy, na dálnici musí odbočit a pak se na ni zase vrátit,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Ani v tomto okamžiku však Vysoké Mýto nebude tranzitní dopravy zcela zbaveno. Zbývat bude dokončit severozápadní obchvat města v režii kraje, který odvede dopravu na Choceň.

Na starou pětatřicítku u Opatovce kamiony nejezdí skoro vůbec

Ještě markantněji poklesla doprava na původní silnici I/35 u Svitav. Dálniční úsek o délce téměř 12 kilometrů mezi Janovem a Opatovcem využívají prakticky všichni řidiči. Po dříve přeplněné silnici projelo v lednu v obou směrech za 24 hodin v průměru jen zhruba 250 nákladních aut. Ještě v listopadu to přitom bylo denně v průměru 3 566 aut.

ŘSD hledá na D35 místo pro odpočívku, obce ji chtějí posunout blíž ke Svitavám

„Na nově dokončeném úseku dálnice D35 mezi Janovem a Svitavami projelo v obou směrech v lednu více než 92 tisíc nákladních automobilů. Na souběžné původní silnici I. třídy I/35 poklesl v prvním měsíci roku 2026 počet průjezdů nákladních automobilů podléhajících úhradě mýtného na 7 717,“ dodal Beneš.

Že se dálnice u Svitav daleko víc dostala do povědomí řidičů než u Vysokého Mýta, se dá vysvětlit nejen tím, že silnice I/35 vede paralelně s dálnicí a řidiči si jízdou po ní nezajedou. Nájezd na dálnici u Janova je k řidičům daleko přívětivější než u Mýta, kde řidiči musejí při nájezdu na dálnici daleko víc točit volantem. Oproti tomu silnice I/35 od Litomyšle ve směru na Svitavy se plynule mění v dálnici. Jak ukazují data, tato výhoda v nasála v lednu o více než 5 tisíc náklaďáků víc než v protisměru.

Hejtman: Stát na severozápadní obchvat Vysokého Mýta peníze dá

Fialova vláda loni v září přislíbila Vysokému Mýtu 600 milionů korun na stavbu severozápadního obchvatu Vysokého Mýta. Debaty o tom, zda Babišova vláda bude tento slib respektovat, zřejmě skončily. Hejtman Martin Netolický (3PK) po jednání s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD) minulý týden uvedl, že stát peníze Pardubickému kraji poskytne.

„Klíčovou informací pro náš další postup je, že pan ministr nechce přehodnocovat usnesení předchozí vlády a počítá se stavbou v příštích letech,“ uvedl Netolický.

Náklady na stavbu severního obchvatu Vysokého Mýta jsou odhadovány na 890 milionů korun. Stavba nové silnice bude zároveň přivaděčem k dálnici D35 ve směru od Chocně.

První práce na silnici v okolí Vysokého Mýta se již rozběhly tento týden, kdy začal záchranný archeologický výzkum, který byl vysoutěžen za necelých 42 milionů korun včetně DPH.

„Původním plánem bylo zahájit dříve, ale bohužel nám to neumožnily klimatické poměry v lokalitě,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

19. února 2026  11:12

D35 odvedla z Vysokého Mýta 60 procent náklaďáků, ukazují data mýtného systému

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Dálniční obchvat Vysokého Mýta otevřený na sklonku loňského roku zbavil město velké části tranzitní dopravy. Vyplývá to z dat, která server iDNES.cz získal od provozovatele satelitního systému...

19. února 2026  10:32

