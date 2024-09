Pardubice zvýší části obyvatel daň z nemovitosti. Všude se bude platit stejně

Původní nápad vypadal zajímavě. Radní Pardubic chtěli více zdanit majitele velkých obchodních zón a hypermarketů. Daň z nemovitosti měla jít nahoru i v průmyslových zónách.

Ovšem jejich majitelé se začali tvrdě bránit, a dokonce chystali odvetná opatření vůči městu. Politici tak rychle vzali zpátečku a plány raději přepsali. Obchodníkům se daň zvýší plošně po celém městě, majitelům bytů a domů (nikoliv však pozemků) se daň bude zvyšovat jen na kraji Pardubic. Vyhlášku s platností od ledna schválili v pondělí zastupitelé.

„Po jednání s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje jsme přistoupili ke kompromisnímu řešení a zastupitelé schválili zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti ze 3 a na 4 na stavby sloužící podnikání plošně pro všechny stejně, toto opatření radnici přinese navíc téměř čtyřicet milionů korun,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Vedení města tím prý muselo reagovat na snížení podílů na rozpočtovém určení daní. Vláda totiž minulý rok prosadila snížení podílu městům a obcím na některých daních příjmů fyzických, právnických osob, DPH a dani z hazardu.

„V roce 2025 nám vláda bere ještě větší podíly. Oproti roku 2023 přijdeme podle predikcí odborníků kvůli vládě v příštím roce o 85 milionů korun na příjmech,“ doplnil náměstek zodpovědný za rozpočet Jakub Rychtecký s tím, že takto alespoň část daní zůstane na investice v Pardubicích a nepůjdou do státního rozpočtu.

Daň se změní i majitelům bytů a domů v některých částech Pardubic. Půjde asi o šest tisíc lidí a město díky tomu už od příštího roku dostane o další tři miliony více. Nutno dodat, že těmto lidem i podnikatelům se daň zvedne dva roky po sobě. Citelné zdražení totiž už vyvolala letos vláda svým úsporným balíčkem, kdy zvýšila daně z nemovitosti všem plošně o osmdesát procent včetně pozemků navíc.

„Měsíčně to pro občany bude dělat desítky korun, tedy nic zásadního. Neměli bychom vytvářet dvě kategorie občanů, je to férové, rozpočtově zodpovědné,“ uvedl Rychtecký.

Zastupitelé na jeho popud schválili sjednocení daně z nemovitosti pro majitele bytů a domů a nebytových prostor, které nejsou určené k podnikání. Daňový koeficient lidem ze Starých Čívic, Dražkovic, Semtína, Popkovic, Černé za Bory či Drozdic tak od ledna stoupne z 2,5 na 3,5 tedy na zákonem stanovený dolní limit, který platí pro zbývajících 85 tisíc obyvatel města. Pro ty se přitom nic nemění. Od ledna tak budou mít majitelé nemovitostí ve městě všude stejný koeficient. To se ale nelíbilo třeba zastupitelům za ODS.

„Spravedlivé to není“

„Budu hlasovat proti, a to kvůli tomu, že město používá nefér argumenty. Zdražení není vůbec malé. Třeba podnikatelům půjde daň nahoru o 33 procent. Majitelé bytů a domů v části města si připlatí dokonce o 40 procent. To není vůbec málo a pan náměstek Rychtecký si může kroutit hlavou, jak chce. To jsou holá fakta,“ uvedl zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

Rychtecký, který se s Haasem na jednání zastupitelstva poměrně ostře přel, mu vyčítal, že jako vládní poslanec hlasoval pro navýšení daně z nemovitosti pro letošní rok plošně o 80 procent. Debata na zastupitelstvu byla poměrně dlouhá i vypjatá.

„Musím upozornit na to, že část politiků z vaší koalice porušuje opakovaně své předvolební sliby. Radní za Společně pro Pardubice přece měli na plakátech, že nebudou zvyšovat žádné poplatky. A místo toho jdou nahoru daně, jízdné v MHD i cena vody,“ uvedl třeba zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych. Tím mířil mimo jiné na radního Františka Brendla, který porušení slibů i připustil.

„Ano, porušujeme to. Ale má to své důvody a věřím, že to lidé pochopí. Jinak si stojím za tím, že to je správné řešení ve správný čas, hrdě se hlásím k tomu, že jsem jedním ze spolupředkladatelů tohoto návrhu,“ řekl František Brendl ze Společně pro Pardubice.

Základní argument koaličních politiků byl v tom, že lidem se žije na celém území města stejně dobře a že není důvod, aby se platily na krajích Pardubic menší daně. Na to zase zástupci především ODS namítali, že třeba vyplavení lidé z Drozdic a Nemošic neměli při nedávné záplavě na Chrudimce stejnou ochranu jako lidé z centra.

Padl i argument, že by měli být zvýhodněni lidé bydlící blízko letiště, kde jistě není takový klid jako třeba v Rosicích nad Labem. Nicméně koalice i za přispění opozičních politiků z SPD a Vojtěcha Jirsy z Pirátů zvednutí daně těsně protlačila.

„Při jednáních s podnikateli jsme hledali vyvážené řešení, abychom mohli nadále investovat do městské infrastruktury, jako jsou mosty, parkovací domy nebo školská infrastruktura, které přispívají k rozvoji podnikání. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout rozumného kompromisu,“ dodal primátor města Jan Nadrchal (ANO).