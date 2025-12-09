Vzhledem k tomu, že se výběru letošní kolekce věnovala právě sama první dáma Eva Pavlová, zvolila si tak elegantní barevné provedení. „Z možných variant, které nám skláři z Oflendy pro svůj dar nabízeli, se mi nejvíce líbila zlato-bílá kolekce. Pro zámek Lány jsem ji vybrala také proto, že se hodí k výrazným rokokovým kamnům, které halu krášlí,“ řekla Eva Pavlová.
Právě tam se 6. prosince v rámci adventního programu rozzářil vánoční strom zdobený více než šesti sty ozdobami v celkové hodnotě téměř osmdesát tisíc korun. Na dekorování se podílelo sedm dekoratérek, které strom chystaly přes čtyři hodiny. Kolekce zůstane v zámku natrvalo.
Ředitelka zámku Lány Iveta Krupičková připomněla, že spolupráce s českými sklárnami probíhá už několik let. „Vloni nám Koulier zapůjčil na stromeček ve stejné vstupní hale ozdoby z kolekce Nobles Baubles v barvě tiffany a jednalo se o velkou krásu. Tehdy vznikla myšlenka na darování ozdob zámku Lány jako součást jeho stálého vybavení,“ uvedla.
Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety
„Velice si vážíme možnosti věnovat naše ozdoby Koulier do stálého vybavení lánského zámku. Záleží nám na tom, aby od tohoto okamžiku byla možnost vždy ozdobit vánoční stromečky v prezidentském zámku českými, ručně vyráběnými a malovanými ozdobami,“ uvádí Kateřina Šrámková, obchodní ředitelka a spolumajitelka sklárny, která na závěr dodala, že první dáma vybrala ozdoby z nejprodávanější kolekce. „Jistě mnoho našich zákazníků potěší to, že mají stejný vkus jako naše první dáma,“ řekla.
České sklárny se podílely i na výzdobě Rožmberského paláce Pražského hradu, kde se konala výstava s názvem Křehká krása Vánoc v rámci vánočního putování Pražským hradem. Návštěvníci mohli vidět téměř čtyři tisíce ozdob od výrobců Rautis, Koulier, Glassor a Han-design. Výstavu navštívilo přes sedmatřicet tisíc lidí. Řemeslo foukaných skleněných perliček bylo v roce 2023 společně s dalšími sklářskými technikami zapsáno na reprezentativní seznam kulturního dědictví UNESCO. Mezi nimi má výjimečné postavení výrobce foukaných skleněných perliček, manufaktura Rautis.
Ve sklárně Koulier začalo nejrušnější období roku, mistři tvoří vánoční ozdoby
„Sklářství má v Českých zemích hlubokou a dávnou tradici. Zčásti za to vděčíme vhodným přírodním podmínkám, které na počátku skýtaly téměř vše potřebné pro výrobu skla. Především to však byla zručnost a pracovitost sklářů, kteří dodávali svým výrobkům vynikající vlastnosti. Podnikaví obchodníci pak učinili z českého skla celosvětově známý pojem,“ dodala na závěr Šrámková.
Návštěvníci mohou kromě samotného zámku Lány navštívit i rozsáhlý zámecký park nebo palmový skleník z roku 1879. V komentovaných prohlídkách jsou zpřístupněny i reprezentační salony v prvním patře. Zámecký park byl založen kolem roku 1770 a pyšní se prvky architekta Jože Plečnika.
Mezi ty nejvýraznější prvky patří například monumentální zeď z cihel při hrázi rybníka, jejíž součástí je impozantní kašna. Tvoří ji pět dórských sloupů zdobených bronzovými lvími hlavami, z nichž vytéká voda do kašny a jako jeden mohutný proud spadá do rybníka. Symbolicky lví hlavy představují původní země Československa: Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Takto vyjádřil architekt celistvost nově vzniklého státu.
25. září 2025