Bič na pijany. Svitavy je hodlají dostat z centra, rozšiřují vyhlášku

Když Svitavy v roce 2018 schválily protialkoholní vyhlášku, město si od novinky slibovalo, že zejména lidé bez domova budou méně na očích a stáhnou se mimo frekventovaná místa v centru.

Zatímco strážníci na popíječe z lahví a krabic dostali bič v podobě zákazu konzumace alkoholických nápojů na náměstí, na autobusovém nádraží a u obchodních center v ulici U Tří mostů, jinde byli bezmocní. Nekontrolovatelnému pití laciného vína a lihovin se bezprizorní jedinci oddávají v parcích nebo u menších obchodů rozprostřených po městě.

„Teď v zimě se stahují hlavně k obchodům, kam si občas pro něco skočí, aby se ohřáli. Člověku to není příjemné, když jich hlouček stojí vedle vchodu do hypermarketu a občas uslyší i nějakou tu nemístnou poznámku,“ řekla Petra Novotná, které vadí alkoholové dýchánky vedle vchodu do hypermarketu Albert nebo na náměstí Míru u průchodu na Malé náměstí.

Z obou lokalit, kde už dnes zákaz platí, se je snaží dostat strážníci městské policie. Dlouhou chvíli se tak naučili krátit v místech, kam dříve vůbec nechodili. Zejména v létě pohled do parčíku u pomníku vojáků Rudé armády, podél kterého prochází hlavní průjezdní komunikace, nedělá městu dobrou reklamu.

V parku za katastrálním úřadem zase pravidelné noční dýchánky pořádá omladina, kvůli které drnčely na služebně telefony od lidí z Vrchlického ulice, kteří se pořádně nevyspali.

Po městě si zase na časté návštěvníky s lahví v ruce u vchodů do prodejen stěžovali sami obchodníci. Okupovaná lavička je běžně k vidění třeba u prodejny v Lačnově. Na výskyt postávajících individuí si tam stěžují zaměstnanci i zákazníci prodejny.

Bez vyhlášky bylo volání strážníků prakticky zbytečné. Teď strážníci dostali do ruky další možnost, jak nepřizpůsobivé lidi umravnit a porušování vyhlášky vymáhat. Vyhláška nově vymezuje třináct bezalkoholových lokalit, což jejich práci pomůže.

„Pokud strážníci nemají v ruce instrument, kterým mohou věc řešit, jsou na místě bezzubí. Proto jsme se po delším čase rozhodli aktualizovat protialkoholní vyhlášku, která zahrnuje mnohem víc lokalit než v minulosti. V průběhu loňského roku jsme si vyhodnotili, jak se nám vyvíjí konzumace alkoholu v těch kterých lokalitách a jaké přestupky v těch místech strážníci řeší. Na základě toho jsme do vyhlášky přidali lokality, ze kterých chceme konzumaci alkoholu dostat pryč,“ uvedl starosta Svitav David Šimek. Vyhláška se okřídleně zmiňuje i o zlepšování estetického vzhledu města.

Vymahatelnost vyhlášky také není úplně jednoduchá. Praxe je taková, že městská policie ve vyhláškou vymezených lokalitách může zabavit alkohol komukoliv, kdo ho konzumuje. Strážníci také lačné konzumenty vyzývají, že se mohou přesunout do jiného místa, kde se popíjet smí. Pokud neuposlechnou, většinou než aby alkoholické nápoje dobrovolně odevzdali, tak ho raději vylijí.

Nejen alkohol

Alkohol není ve Svitavách jediný problém. Zejména lidé bez domova se snaží v zimě stahovat do různých chodeb či hal. Na zastupitele se v pondělí obrátila s pomocí ředitelka svitavské knihovny.

„V poslední době ve Fabrice bojujeme s potulujícími se lidmi. Dělají si z nás veřejné záchodky. Zakládáme si na tom, že k nám může přijít kdokoliv i bez registrace, a nemohu po kolegyních chtít, aby jednotlivé lidi identifikovaly a řešily s nimi, zda je pustíme na záchod nebo ne. Není to příjemný pocit a nevíme co s tím,“ svěřila se ředitelka knihovny Marta Bauerová.

Podle velitele městské policie strážníci prostory kulturního centra pravidelně kontrolují. „Pocit bezpečí či nebezpečí může být u každého jinak vnímán a rozumím těmto pocitům. Budeme dál provádět kontroly, nevím, co víc slíbit,“ řekl Rostislav Bednář.