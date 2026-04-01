Dcera sochaře Olbrama Zoubka bude provázet výstavou z otcových děl a dopisů

V Litomyšli na Svitavsku vzniká netradiční výstava ke 100. výročí narození sochaře Olbrama Zoubka. V jeho bytě na Smetanově náměstí ji připravuje výtvarníkova dcera Eva Zoubková, která bude návštěvníky bytem osobně provázet. Výstava s názvem Můj tati O. představí díla komornějšího charakteru převážně inspirovaná rodinou, fotografie z rodinného archivu nebo úryvky a citáty dopisů, které psal otec její matce, řekla dnes Zoubková novinářům. Vernisáž bude 21. dubna.
"Manželství mých rodičů zůstalo takovým víkendovým a prázdninovým, protože čas trávili spolu hlavně přes prázdniny a o víkendech. Díky tomu se nám zachovala unikátní korespondence, protože tatínek měl takovou zvláštnost, že miloval psát dopisy. Psal skoro každý všední den a není to jen jedna stránka, ale několik stran," uvedla Zoubková.
Dopisů je přes 4000, Zoubek je napsal během 37 let. Měly deníkový charakter a popisovaly zvláště práci v ateliéru, na sochách. Vybrané úryvky se budou týkat jeho pocitů, rodiny, politiky, občanských postojů, výslechů na StB či zabavení posmrtné masky Jana Palacha, kterou vytvořil.
Do Litomyšle Zoubek přišel v 70. letech minulého století jako režimu nepohodlný umělec restaurovat zámecká sgrafita. Ve městě se po smrti své první ženy Evy Kmentové oženil s Marií Edlmanovou. Byt na Smetanově náměstí 137 je zčásti v původní podobě včetně zařízení a některých obrazů.
Zároveň se zahájením výstavy bude odhalena pamětní deska, jejímž autorem je sochař Jakub Grec. Ponese část Zoubkova citátu "nebe nad mraky je vždy modré". Na prohlídky je nutné se předem objednávat na www.olbramzoubek.cz. Nebudou se konat denně, ale několikrát týdně podle možností Zoubkové. Výstava potrvá do 12. srpna.