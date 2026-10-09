Dělostřelecká tvrz Bouda získala po 84 letech opět pancéřový zvon

Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlickoústecku, součást prvorepublikového pohraničního opevnění, získala po 84 letech opět pancéřový zvon. Jeho replika byla osazena na objektu K-Ba-S 22, původní za druhé světové války odstranili nacisté, uvedl v tiskové zprávě Pardubický kraj, který je vlastníkem tvrze. Do její obnovy hejtmanství v posledních letech investovalo desítky milionů korun.
Nově osazený obranný zvon svými rozměry a vnějším vzhledem odpovídá původnímu prvku československého opevnění z roku 1938. Dosahuje výšky čtyř metrů a jeho vnější průměr činí 1,9 metru. Zachováno bylo také původní rozmístění a provedení střílen. Zatímco originální pancéřový zvon s tloušťkou stěn přibližně 30 centimetrů vážil 53 tun, současná replika je asi o 50 tun lehčí.
Investice do zvonu a dalších nezbytných stavebních úprav vyšla na 1,8 milionu korun. Polovinu uhradil krajský rozpočet, zbytek provozovatelé tvrze.
Pardubický kraj se obnově dělostřelecké tvrze Bouda věnuje řadu let. Jedním z prvních zásadních kroků byla elektrifikace dokončená v roce 2016. Následovala výstavba nové provozní budovy, která umožnila přesunout část technického a provozního zázemí z historických prostor vstupního objektu. Dalším významným krokem byla rekonstrukce vnějšího pláště vstupního objektu, dokončená v roce 2021. Díky ní se mu podařilo navrátit podobu z roku 1938. Následně byl na tvrzi představen také unikátní model dělostřelecké výsuvné otočné věže. Poslední velkou investicí byla rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor vstupního objektu K-Ba-S 22a dokončená v letošním roce. Celkové náklady na projekt spolufinancovaný z programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027 dosáhly 26,5 milionu korun. Kromě toho se průběžně pracovalo na dalších opravách, úpravách technického zázemí a na zpřístupnění historických prostor návštěvníkům.
Tvrz Bouda je jednou z nejvýznamnějších památek československého předválečného opevnění. Patří mezi pět dokončených československých dělostřeleckých tvrzí a představuje cenný doklad výstavby předválečného opevnění. Její význam spočívá mimo jiné v tom, že se dochovala bez zásadních poválečných přestaveb. Pardubický kraj se snaží, aby se stala národní kulturní památkou.