Více myslet, méně kácet, křičeli aktivisté na zahájení stavby nákupního centra

Na jedné straně distingovaní lidé se sklenkou sektu v ruce. Na straně druhé protestující s transparenty. „Více myslet, méně kácet,“ křičeli lidé za plotem, který je odděloval od návštěvníků slavnostního zahájení stavby Galerie Pernerka. Ta se má stát největším nákupně - zábavním centrem ve východních Čechách. Lidé z místních spolků, kteří bojují především za městskou zeleň, klepání na základní kámen stavby za stovky milionů lehce narušili.

„Stavíme pro Pardubice hodnotnou stavbu, která vylepší jejich tvář. Támhle ti lidé si to zatím nemyslí, ale věřím, že je přesvědčíme,“ řekl při svém proslovu Richard Morávek, zakladatele skupiny Redstone, která Pernerku bude vlastnit.

V Pardubicích už dříve stejná firma koupila Palác Pardubice. Lidem s transparenty a černými vlajkami vadilo, že radní více nebojují o vzrostlé stromy v centru města. A že vlastně každý větší projekt začíná citelným kácením.

Kácely se zdravé padesátileté lípy

„Společnost Redstone, která chystá developerský projekt na sousedním pozemku, skácela šest asi padesátiletých lip. Jednalo se o zdravé a dlouhodobě perspektivní stromy. Zásadní otázka je, proč není zachování vzrostlých stromů základní podmínka pro spolupráci s developery a proč si město nechalo své stromy pokácet,“ řekl Jiří Schmidt, iniciátor demonstrace, která se obešla bez nějakých incidentů.

Podle organizátorů byly stromy pokáceny v rámci povolení stavby developerského projektu na sousedním pozemku, přičemž město jako vlastník parcely, a tedy i samotných stromů, nepožadovalo, aby projekt stávající vzrostlé stromy zachoval.

„V Pardubicích se to bohužel děje opakovaně a občané jsou nuceni neustále bojovat za záchranu stromů, namísto toho, aby to byla jasná podmínka už v zadání. Význam zdravých vzrostlých stromů je pro ulice města nenahraditelný. Tzv. náhradní výsadby totiž srovnatelné ekologické funkce začnou plnit až za desítky let,“ uvedl Robert Hrdina, jeden ze spoluorganizátorů happeningu a zastupitel města za Zelené.

Nicméně na projektu se už nic měnit nebude a jak ukazovaly ořezané stromy, už není ani co zachraňovat. A pozvaní politici z radnice Pernerce přáli jen vše dobré.

„Galerie Pernerka bude moderní stavbou, která se přirozeně začlení do prostoru u hlavního nádraží. Přinese nejen nové obchody a kanceláře, ale také hotel, což oživí tuto část města. Věřím, že podpoří další rozvoj Pardubic a přiláká nové návštěvníky,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Bezohlednost vůči přírodě kritizoval i zastupitel města

Na plejádu politiků, kteří se akce účastnili, reagoval na svém Facebooku i zastupitel města za Naše Pardubice Filip Sedlák, který je mezi ostatními politiky krajně neoblíben. Demonstrace se také účastnil. „Naše Anařské papaláštvo šlo poklepat na základní kámen Pernerky a předháněli se v proslovech kdo dovede být více servilní. Zajímavé je, že lidé, kteří řídí město a ostatním říkají, jak by měli jezdit MHD a na kole, tak tam přijeli všichni z magistrátu autem,“ napsal Sedlák a určitě si fanoušky mezi kolegy zastupiteli opět neudělal.

„Myslím si, že se blíží doba, kdy mu dá někdo přes hubu. Už toho je moc,“ pronesl dokonce jeden z přítomných politiků.

Nákupní galerie by měla být hotová na podzim roku 2028 a měla by do Pardubic přinést podle investora kvalitní architekturu.

„Architektonický koncept staví na myšlence moderní městské zástavby s výraznou dominantou v místě křížení pardubických tříd. Fasáda budovy reflektuje charakteristické rysy pardubických staveb – elegantní linie, použití kvalitních materiálů a důraz na propojení stavby s veřejným prostorem,“ řekl architekt Filip Pokorný, šéf architektonické kanceláře Chapman Taylor. „Jako architekti věříme, že Pernerka nebude jen obchodním centrem, ale také přirozeným společenským a urbanistickým uzlem,“ dodal Pokorný.