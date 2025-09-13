Namísto očekávaných davů z města, které na obchvat čeká desítky let, se dopoledne po dálnici procházely jen menší skupinky lidí. Na kolech, bruslích i kolečkových lyžích měli k dispozici zhruba tři kilometry mezi nadjezdy u Hrušové a Knířova. Všichni si stěžovali na počasí.
Muž ve středním věku, který trasu projel na elektrické koloběžce, by rád pokračoval dál. Za nadjezdem na Knířov mu však cestu uzavřely dva nákladní vozy. „Kdy si budu moci projet celý úsek?“ zeptal se mluvčího ŘSD Jana Rýdla. „Nikdy,“ reagoval Rýdl.
„Je to jen dnešní výjimka. Pak to bude zase stavba, kam nesmíte. Před Vánocemi tu už budou jezdit auta,“ dodal. Návštěvníci dostali zdarma párek v rohlíku, limonádu i nealko pivo. Státní podnik pro děti připravil skákací hrad, cukrovou vatu, focení i kreslení.
Práce na dálnici se zcela nezastavily ani během dne otevřených dveří. Není ještě hotová pokládka vozovky, pokračuje montáž protihlukových stěn i betonáž odvodňovacích žlabů. Původní termín dokončení obchvatu byl rok 2026. Sdružení firem Eurovia CS, M-Silnice a Stavby mostů však nabídlo, že stavbu za 1,8 miliardy korun bez DPH urychlí. ŘSD jim za to přislíbilo bonus 93 milionů korun.
Napojení na dálnici za tunelem Homole nebude, řidiči si musejí pár měsíců počkat
Součástí stavby jsou dva nadjezdy, devět protihlukových stěn, tři okružní křižovatky a šest mostů, včetně největšího přemostění, které je součástí mimoúrovňové křižovatky. Díky ní může část D35 fungovat samostatně jako obchvat Vysokého Mýta, dokud nebude hotový navazující úsek do Džbánova.
Průtah Vysokým Mýtem plný semaforů a křižovatek dnes často dopravu zpomaluje natolik, že o trase přes východní Čechy lze hovořit jako o alternativě k D1 jen s nadsázkou. Už za tři měsíce by se to ale mohlo změnit. Zůstane pouze problém průjezdu Litomyšlí, jejíž obchvat plánuje ŘSD dokončit v srpnu 2027.