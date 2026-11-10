Desítky studentů v Pardubicích podpořily nezávislost veřejnoprávních médií

Zachování nezávislosti veřejnoprávních médií a obavy z plánovaného zrušení rozhlasových a televizních poplatků dnes přivedly do ulic Pardubic desítky studentů Univerzity Pardubice a Univerzity Hradec Králové. Vydaly se na pochod z kampusu k budově Českého rozhlasu.
Studenti měli s sebou transparenty s nápisy "Zrychlené jednání? To chci u státnic taky" nebo „Po večerníčku se má spát, ne demokracii brát!". Jejich prostřednictvím upozorňovali na nesouhlas s plánovaným zrušením poplatků. Návrh zatím prošel ve sněmovně prvním čtením.
Studenti zdůrazňovali význam nezávislých médií pro fungování demokratické společnosti. "Prosím, vydržme, nenechme se uspat na vavřínech, buďme dál aktivní a pozorní," vyzval účastníky student Univerzity Hradec Králové. Veřejnoprávní rozhlas je podle něj důležité zachovat i v nelehkých dobách. "Nenechme si tuto pojistku ukrást," uvedl.
Jeden ze studentů Filozofické fakulty Univerzity Pardubice považuje za důležité zachovat měřítka nezávislosti, které podle něj představují Česká televize a Český rozhlas. Veřejnou službu označil za jistotu.
Studenti podle Jindry Lavrenčíkové, místopředsedkyně studentské rady Univerzity Pardubice, požadují, aby se ještě před druhým čtením návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií uskutečnila otevřená diskuse s odborníky. Nadále trvá jejich stávková pohotovost. V případě potřeby nevylučují uspořádání další demonstrace či jiných protestních akcí, řekla novinářům.
Na shromáždění vystoupil také reportér České televize Tomáš Vlach. "Je důležité studentům poděkovat za to, že za veřejnoprávní média bojují," řekl novinářům. Podle něj mladí lidé tradiční média příliš nesledují a informace získávají z jiných zdrojů, přesto si uvědomují význam nezávislosti médií veřejné služby.
"Fascinuje mě, že mladí lidé si uvědomují, že nezávislá média jsou pilířem dění v zemi. Sám nejsem přesvědčený o tom, jestli máme vehementně bojovat za poplatky, když je část lidí nechce. Ale musíme najít model, který oddělí politiku od fungování veřejnoprávních médií," uvedl Vlach.