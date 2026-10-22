Déšť a bláto ztížily středoškolákům branný závod MISE ve Skutči

Sychravé počasí, déšť a blátivé cesty dnes prověřily účastníky branného závodu MISE ve Skutči na Chrudimsku. Utkalo se v něm 23 šestičlenných týmů středoškoláků z celé republiky, kteří si vyzkoušeli disciplíny zaměřené na fyzickou zdatnost, orientaci v terénu, spolupráci i strategické plánování.
Jednotlivá stanoviště nebyla pevně seřazená. Týmy si podle mapy samy volily trasu a rozhodovaly se, jak získat co nejvíce bodů. Závod zároveň připomíná vojáky, kteří padli při plnění služebních povinností, včetně pěti českých vojáků, kteří zahynuli při útoku v Afghánistánu v roce 2014.
"Každý tým má svou strategii a musí se rozhodnout, která stanoviště absolvuje, aby získal co nejvíce bodů. Nejde jen o fyzickou zdatnost, ale také o samostatnost, schopnost rozhodování a týmovou spolupráci," řekl pořadatel František Bobek z Československé obce legionářské.
Střelbu ze vzduchovky vleže i vestoje si na jednom ze stanovišť vyzkoušeli účastníci pod dohledem vojáků z Krajského vojenského velitelství Pardubice. Podle kapitánky Terezy Kembické středoškoláci stříleli dobře. "Střelba ze vzduchovky není tak jednoduchá, jak se může zdát. Člověk musí umět správně zamířit a sladit mušku s hledím. Středoškoláci si ale vedou dobře, je vidět, že už někteří mají zkušenosti," řekla Kembická.
Déšť a chlad komplikovaly také jízdu na raftech. Týmy musely na rybníku projet trasu vyznačenou bójemi, zvládnout obraty a co nejrychleji se vrátit do cíle. Tereza Látalová z Lanového centra Proud v Olomouci, které se na akci podílí, ocenila především spolupráci mezi soutěžícími. "Jde jim to moc hezky, všichni jsou šikovní. Někdo zatáčí lépe, někdo hůře, ale všichni jsou bojovníci a zvládají to i v tomhle nepříjemném počasí. Na vodě se chovají fakt hezky, komunikují spolu," řekla Látalová.
Náročné podmínky pocítili i samotní soutěžící. "Hned jsme šli na rafty. Byla zima, byli jsme promáčení a ještě do toho pršelo. Cesta přes lesy, bláto a pole byla taky docela hrozná. Ale nestěžujeme si, celkem jsme si to užili," řekl Andrej Pavličenko, student z olomoucké školy zaměřené na logistiku a chemii.
Nejlépe se podle něj týmu dařilo v logických úkolech, dobře zvládl také jízdu na raftech. V některých disciplínách, například ve střelbě, získali soutěžící zhruba polovinu možných bodů. Na akci MISE byli poprvé a chtěli si ji především vyzkoušet. "Polovina z nás je sportovně založená, proto jsme sem jeli, užít si to," řekl student.
Na jednom ze stanovišť měli třeba soutěžící 20 minut na to, aby srazili proudem vody 12 terčů. Vodu nabírali do malých plastových kelímků z nedalekého rybníka a přenášeli ji k nádobě, odkud ji pumpovali na cíl. "Dostali jsme nabídku od pana učitele a domluvili jsme se ve třídě, že pojedeme. Řekli jsme si, že si to zkusíme, bude to zase zážitek a nemusíme být ve škole," řekla Eliška Wamberová z pardubického Gymnázia Mozartova.