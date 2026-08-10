Dětřichov čeká referendum o větrných elektrárnách

Dětřichov na Svitavsku čeká referendum. Jeho obyvatelé v něm budou rozhodovat o tom, zda obec investorovi umožní v jejím katastru postavit větrné elektrárny. Hlasování se uskuteční současně s volbami do obecních zastupitelstev 9. a 10. října. ČTK to řekl starosta Tomáš Mrštný (SNK).
Podle starosty je názor lidí tak půl na půl, někdo větrnou energii podporuje, někdo ne. On sám nechce před referendem vířit emoce, a vlastní názor proto veřejně neprezentuje, dodal.
Větrné elektrárny chce stavět společnost ČEZ. Podle dřívějších plánů má zájem postavit deset až 20 větrných elektráren. Vytipoval katastry obcí s vhodnými přírodními a technickými podmínkami, kromě Dětřichova také Hradce nad Svitavou, Kamenné Horky, Koclířova, Opatova, Opatovce, Pohledů, Radiměře, Skleného, Svitav a Vendolí.
Obce na Svitavsku postupují při přípravě větrných elektráren společně. Z několika zájemců vybraly jako strategického investora společnost ČEZ a postupně schvalují smlouvy o spolupráci. Některá zastupitelstva už smlouvy schválila, další o nich teprve budou jednat. Obce chtějí společným postupem ovlivnit počet, umístění a podobu elektráren i podmínky pro místní obyvatele. V Koclířově obyvatelé stavbu v referendu odmítli. V říjnu ještě čeká referendum obyvatele Mikulče.