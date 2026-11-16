Pobočka krajského soudu v Pardubicích zamítla návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v referendu v Dětřichově na Svitavsku. V něm obyvatelé souhlasili s tím, aby obec dál jednala se společností ČEZ, která chce u obce vybudovat větrné elektrárny. Soud nevyhověl ani alternativnímu požadavku na zneplatnění hlasování, vyplývá z rozhodnutí na úřední desce.
Návrh k soudu podal jeden z místních obyvatel. Nezpochybňoval vedení seznamů voličů, průběh hlasování ani sčítání hlasů. Brojil proti přípustnosti a formulaci otázky a proti podmínkám, za nichž si lidé před hlasováním utvářeli názor.
Referendum se konalo 9. a 10. října současně s komunálními volbami. Lidé odpovídali na otázku: "Souhlasíte, aby Obec Dětřichov pokračovala dle platné Smlouvy o spolupráci v krocích vedoucích k získání povolení záměru větrných elektráren na území Obce za předpokladu, že projekt bude splňovat podmínky ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a Obci bude náležet finanční podíl z provozu elektráren?" Plebiscitu se zúčastnilo 206 z 277 oprávněných voličů, tedy více než 74 procent. Odpověď ano jich zvolilo 104, což představuje 50,49 procenta. Referendum je tak těsným rozdílem platné a závazné.
Soud mimo jiné uvedl, že zákon nevylučuje, aby občané rozhodovali o dalším postupu obce poté, co obec již uzavřela smlouvu vztahující se k předmětnému záměru. Existující smluvní vztah nemůže sám o sobě zbavit občany práva podílet se přímo na správě věcí obce. Položená otázka také nenahrazovala povolení větrných elektráren ani odborné posouzení jejich vlivů na životní prostředí a zdraví.
Přestože soud zjistil nedostatky v informování o nákladech projektu a připustil nepřesné tvrzení investora o možném desetimilionovém závazku obce, neshledal důvody, které by podle zákona mohly vést ke zrušení výsledku hlasování. Soud nepřehlédl mimořádnou těsnost výsledku. Ke ztrátě závaznosti odpovědi ANO by stačila změna jediného hlasu. Samotná těsnost výsledku však nemůže nahradit prokázání porušení zákona a jeho možného vlivu na hlasování.
Ve stejném termínu se v Česku konaly dvě desítky referend týkajících se větrných elektráren. Ve většině lidé jejich výstavbu odmítli, jediné souhlasné stanovisko padlo v Dětřichově.