Dětské centrum Veská má pro děti vyžadující pomoc dva domy v Pardubicích

Pardubický kraj nechal opravit dva rodinné domy v Pardubicích pro potřeby Dětského centra Veská. Zázemí a bezpečí v nich najdou děti vyžadující okamžitou pomoc. Nové domy nabízejí klidnější a rodinnější prostředí mimo původní areál v Holicích na Pardubicku, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.
Rodinné domy jsou v pardubické části Svítkov. Celkové náklady na jejich koupi a přestavbu byly 39,2 milionu korun včetně DPH. Kraj na projekt využil také peníze z Národního plánu obnovy. "U prvního domu jsme obdrželi dotaci ve výši 9,5 milionu korun, u druhého domu pak necelých 12 milionů korun," uvedl hejtman Martin Netolický (3PK).
Přestavba prvního domu začala loni v červnu a byla dokončena v listopadu. Dům následně kraj předal Dětskému centru Veská k užívání. U druhého domu začaly stavební práce loni v září a skončily na konci letošního května. Vybavení domácností si Dětské centrum Veská zajišťuje samostatně, využije také část vybavení z prostor, které děti postupně opouštějí.
Stěhováním dětí do rodinných domů opustilo Dětské centrum Veská areál bývalého Dětského domova pro děti do tří let v Holicích a pronajatý byt od města Pardubice. Přesun se dotkl také zaměstnanců zařízení, kteří se museli přizpůsobit fungování v rodinných domech.
Oba domy jsou důležitou součástí proměny péče o děti, které se ocitnou mimo svou rodinu. "Děti u nás nepobývají dlouhodobě, ale pouze po nezbytně nutnou dobu, než se podaří jejich situaci vyřešit a najít pro ně další stabilní bezpečné zázemí. Přesun péče do rodinných domů v běžné komunitě jim umožňuje prožít toto náročné období v prostředí, které se co nejvíce přibližuje běžnému rodinnému životu a podporuje jejich přirozené začlenění do okolí," uvedla ředitelka Dětského centra Veská Markéta Tauberová.
Pardubický kraj má po dokončení transformace zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc tři rodinné domy s celkem šesti domácnostmi. Děti by v nich neměly zůstat déle než půl roku. Pokud to rodinná situace umožní, děti se vracejí domů, pokud ne, přecházejí k pěstounům nebo do komunitního dětského domova.
Dětské centrum sídlí v části Sezemic Veská. Původně fungovalo jako kojenecký ústav, po transformaci slouží dětem, které potřebují dlouhodobou zdravotní péči. O další děti pracovníci centra pečují v rodinách, poskytují jim rehabilitace nebo se o ně kratší dobu starají v odlehčovací službě. Centrum také funguje jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pro tyto účely má pracoviště v Pardubicích a Holicích. Nabízí rodinám rovněž sociální rehabilitaci a dětskou skupinu.