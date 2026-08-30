Konec ústavů v Pardubickém kraji. Děti i lidé s postižením mají vlastní domácnosti

Hana Lanková
  10:42aktualizováno  10:42
Sledovat Metro na Googlu
Novostavba dvojdomku pro děti z dětského domova v Pardubicích (28. srpna 2026)

Novostavba dvojdomku pro děti z dětského domova v Pardubicích (28. srpna 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Rodinný domek v Rudolticích u Lanškrouna vyrostl za uplynulé dva roky. Nové...
Rodinný domek v Rudolticích u Lanškrouna vyrostl za uplynulé dva roky. Nové...
Rodinný domek v Rudolticích u Lanškrouna vyrostl za uplynulé dva roky. Nové...
Nové komunitní bydlení v Rudolticích (28. srpna 2026)
7 fotografií
Éra klasických dětských domovů v regionu končí. Pardubický kraj v červnu slavnostně otevřel nový dvojdomek pro děti v pardubické ulici Ke Tvrzi. Završil tak desetileté úsilí o proměnu pobytové péče. Po letošních letních prázdninách se tak Pardubický kraj stane prvním v Česku, kde žádné ohrožené děti nebudou žít v zařízeních ústavního typu. Stejnou cestou se vydává i u lidí s postižením, kterým postupně nahrazuje velké ústavní areály za běžné domy a byty.

Bývalý pardubický dětský domov uprostřed areálu Ke Tvrzi šel po sto letech k zemi. Na okraji pozemku pak vyrostl za 28 milionů korun dvojdomek pro dvě domácnosti, v nichž bude žít vždy šest dětí. „V přízemí se nacházejí společné obytné prostory včetně kuchyně a obývacího pokoje, zázemí pro provoz domácnosti i hygienické zázemí. V patře jsou pokoje pro děti, koupelny a další potřebné prostory,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice Dušan Salfický.

Rodinný domek v Rudolticích u Lanškrouna vyrostl za uplynulé dva roky. Nové bydlení získá šest lidí, kteří doposud žili v ústavních podmínkách Domova u studánky v Anenské Studánce. (28. srpna 2026)
Rodinný domek v Rudolticích u Lanškrouna vyrostl za uplynulé dva roky. Nové bydlení získá šest lidí, kteří doposud žili v ústavních podmínkách Domova u studánky v Anenské Studánce. (28. srpna 2026)
Rodinný domek v Rudolticích u Lanškrouna vyrostl za uplynulé dva roky. Nové bydlení získá šest lidí, kteří doposud žili v ústavních podmínkách Domova u studánky v Anenské Studánce. (28. srpna 2026)
Novostavba dvojdomku pro děti z dětského domova v Pardubicích (28. srpna 2026)
7 fotografií

Šlo o poslední krok v procesu, který znamenal konec klasických dětských domovů. Děti dnes žijí v rodinných skupinách, v Pardubicích jde převážně o byty. „Nálepku Dětský domov však na zvoncích nenajdete, nechceme dávat dětem tento cejch a prohlubovat trauma, které si příchodem do náhradní péče přinesly. Snažíme se zapadnout do okolí jako sousedé. Děti se v novém prostředí učí využívat soukromí a hospodařit s vlastním časem. Dříve se při odchodu z dětského domova neuměly obejít bez party, teď vidíme, že jsou mnohem samostatnější,“ uvedla ředitelka Dětského domova Pardubice Kateřina Fialová.

V současnosti více než 170 dětí v krajských zařízeních může vyrůstat v prostředí, které se co nejvíce blíží běžnému rodinnému životu, uvedl kraj v tiskové zprávě. „Celý proces transformace urychlily evropské prostředky z Národního plánu obnovy. Na šest bytů, devět rodinných domků a jeden dvojdomek za 222 milionů korun jsme získali dotaci 167 milionů korun,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Nejde jen o dětské domovy

Změna se přitom netýká pouze dětí z dětských domovů. Pardubický kraj postupně opouští také velké ústavy, v nichž léta žili hendikepovaní lidé. Nové byty a domy jim mají nabídnout více soukromí a možnost žít běžnějším způsobem.

Například v Rudolticích u Lanškrouna získá nové bydlení šest lidí, kteří doposud žili v ústavních podmínkách Domova u studánky v Anenské Studánce. Rodinný domek vyrostl za uplynulé dva roky. Další lidé už žijí v komunitním bydlení v Rudolticích, Dolní Čermné nebo v bytech v České Třebové a okolí.

Senioři a děti pod jednou střechou. Pardubice chystají bytové projekty po vzoru Vídně

„Musím potvrdit, že vstupem do komunitního bydlení se všem těmto lidem opravdu změnil život. Získali tím nejen své osobní zázemí, kam si třeba mohou zvát návštěvy, ale také dosud neznámé soukromí, vlastní sebevědomí a také možnost přizpůsobit si denní režim svým potřebám,“ řekla ředitelka Domova u studánky Jitka Beránková.

V původním areálu v Anenské Studánce zatím zůstává 46 klientů. Kraj chce zařízení kolem roku 2030 zcela opustit a připravuje pro ně nové komunitní bydlení. Podobná proměna čeká také Domov pod Kuňkou v Rábech na Pardubicku.

Pardubický kraj je v oblasti transformace lídrem v celé České republice. „Nedávno jsme dokončili transformaci péče o ohrožené děti, kterých máme v kraji necelé dvě stovky. Žádné už nebydlí v zařízení ústavního typu. Klientů domovů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením je k osmi stovkám, a také tady chceme vše dotáhnout až do cíle. V současné době se soustředíme právě na Domov u studánky a také na Domov pod Kuňkou v Rábech,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Politikovo ne inovačnímu centru může kraj připravit o obří dotaci

Významným způsobem pomáhá také program Evropské unie. Například k výstavbě nového domku u studánky, jehož celkové náklady byly 48 milionů korun, obdržel Pardubický kraj podle Netolického dotaci 37,4 milionu korun z programu IROP.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje v září znovu propojí Muzeum a I. P. Pavlova. Vršovice čeká nepříjemná změna

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...

Po více než roce se cestující znovu svezou tramvají mezi Vinohradskou ulicí a I. P. Pavlova. Provoz ve Škrétově ulici má být obnoven v první polovině září. Změna se dotkne linek 11 a 13, přímé...

Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.

Revitalizace veřejného prostranství u Kulturního domu Ládví

Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí dosud roztříštěná prostranství, přidá zeleň, vodní prvky, místa pro trhy i odpočinek. Rekonstrukce má...

Vypadali jako Evropané, ale nebyli. DNA mumií Xiaohe odhalila záhadu starou tisíce let

Beauty of Xiaohe. Žena, jejíž tvář zůstala po čtyřech tisících letech...

Před čtyřmi tisíci lety žili na okraji Taklamakanu lidé, jejichž zachované tváře připomínaly Evropany. Dlouho se proto předpokládalo, že jejich předkové přišli ze západu a přes středoasijské stepi...

30. srpna 2026

Bodají tak, že jsou potřeba svářečské rukavice. Stěny inhalatoria stavbaři plní trnkami

Stavbaři začínají ručně osazovat solankovou stěnu trnkovou výplní. Jednotlivé...

Solankovou stěnu právě vznikajícího inhalatoria v Karviné začali stavbaři ručně osazovat trnkovou výplní. Po hustě uložených větvičkách bude solanka stékat, tříštit se a odpařovat, aby aerosol lidé...

30. srpna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Den architektury v Ostravě ukáže proměny bydlení od středověku po současnost

ilustrační snímek

Festival Den architektury se letos v Moravskoslezském kraji uskuteční v Ostravě, Opavě, Krnově, Bruntálu, Havířově, Holasovicích a Kopřivnici. Šestnáctý ročník...

30. srpna 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Řidič ve Frýdku-Místku vyjel mimo silnici a narazil do sloupu, na místě zemřel

Řidič ve Frýdku-Místku vyjel mimo silnici a narazil do sloupu, na místě zemřel....

Při noční dopravní nehodě ve Starém Městě u Frýdku-Místku v neděli zemřel dvaapadesátiletý řidič osobního automobilu. Krátce po 02:00 podle policie v pravotočivé zatáčce v Jamnické ulici přejel do...

30. srpna 2026  13:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snímky, které v multiplexech neuvidíte. Do malých kin chodí diváci i na staré filmy

Kino art v Brně

Streamovací služby Netflix, HBO Max nebo Disney+ nabízejí tisíce filmů na pár kliknutí. Přesto se diváci do brněnského kina Art po tříměsíční rekonstrukci vrátili prakticky okamžitě. Dvousálový Art...

30. srpna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

V sobotu 29.08.2026 se na Zámku Liteň v okrese Beroun ve Středočeském kraji uskutečnilo pod širým nebem představení koncertního provedení opery Prodaná nevěsta od hudebního génia Bedřicha Smetany....

vydáno 30. srpna 2026  13:06

Park Podviní, Vysočany, Praha 9

Park Podviní, Vysočany, Praha 9

V sobotu 29. 8. se ve vysočanském Parku Podviní v Praze 9 konal festival Barevná devítka, kde bylo možné ochutnat typická jídla z různých zemí.

vydáno 30. srpna 2026  13:05

V Sezimově Ústí usmrtil vlak člověka, provoz stál mezi Planou a Táborem

ilustrační snímek

V Sezimově Ústí v neděli zemřel člověk, kterého srazil vlak. Sdělila to jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová. Provoz na železnici byl před 11:00 přerušený mezi Planou nad Lužnicí a Táborem. Ve...

30. srpna 2026  12:42

Z liberecké zoo odvezli poslední slonici, po 70 letech tu skončili s chovem

Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026)

V liberecké zoologické zahradě skončil po sedmdesáti letech chov slonů. Poslední zdejší slonice Bala se v neděli v ranních hodinách vydala na přibližně 1700 kilometrů dlouhou cestu do svého nového...

30. srpna 2026  12:32

Po více než čtyřiceti letech v Praze jezdí tramvajové vozy T3 zapojené zády k sobě. Jedná se o spojení PX. Snímek vznikl na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích.

vydáno 30. srpna 2026  12:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Při pádu malého letadla krátce po vzletu zemřel v sobotu na Semilsku pilot

ilustrační snímek

Při pádu malého letadla zemřel v sobotu večer na Semilsku pilot. Navzdory úsilí záchranářů muž svým zraněním podlehl. Příčinu a všechny okolnosti zjišťuje...

30. srpna 2026  10:50,  aktualizováno  10:50

areál bývalého benediktinského kláštera Gabriel Loci na Smíchově

areál bývalého benediktinského kláštera Gabriel Loci na Smíchově

festival ConCrunch

vydáno 30. srpna 2026  12:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.