V Pardubicích se chystají tisíce nových bytů, v plánu je nová čtvrť

Milan Zlinský, ČTK
  10:12aktualizováno  10:12
Developerská firma IMOS chystá v Pardubicích výstavbu tisíců bytů ve třech lokalitách. Stavět by se mělo na území dnešních Kávovin nebo v okolí ulice S. K. Neumanna na Vinici.
V těchto místech v okolí pardubické Vinice by měly v dohledné době vyrůst tisíce bytů. V plánu je stavba nové čtvrti. (19. ledna 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

5 fotografií

Pokud všechny plány vyjdou, Pardubice brzy v počtu obyvatel přeskočí sousední Hradec Králové. Jen v pátém městském obvodě Dukla mají v příštích několika letech vyrůst byty pro tisíce lidí.

Stavět se bude kolem ulice S. K. Neumanna mezi Višňovkou a bývalým vojenským prostorem Červeňák. Velký projekt je nachystaný na území dnešních Kávovin, které půjdou k zemi. A nejdále je projekt Na Spravedlnosti, kde se bude stavět na místě bývalé Mototechny.

„Tam už s investorem řešíme detaily, jako je třeba úprava okolí bytových domů nebo péče o zeleň, která tam má být. Počítá se tam i s malým parčíkem. Další dva projekty tak daleko nejsou,“ uvedl starosta pátého obvodu Jiří Rejda z ANO.

V centru Pardubic přibude přes sto nových bytů. Parkování však bude oříšek

Jasné ale je, že developerům se v Pardubicích líbí. Staví se nebo se bude stavět prakticky na každé parcele v Pardubicích, kde to je možné. „Pardubicím věříme. Je to dobře fungující město s velkým potenciálem nabízející řadu příležitostí. Realizovali jsme developerský projekt v Hradci Králové, nyní realizujeme rezidenční projekt v Chrudimi a musíme říci, že kupní síla tohoto regionu nás opravdu překvapila. O byty je veliký zájem. Nevidíme tedy důvod, aby tomu bylo u Pardubic jinak. Lokality, které vlastníme, mají skvělou polohu i genia loci,“ řekl obchodní ředitel IMOS development Jiří Heinl.

Právě této společnosti patří velké pozemky bývalého vojenského prostoru u Višňovky. A dostal se i k areálu Kávovin, který leží u železničního koridoru. Všechny tyto oblasti mohou do budoucna nabídnout tisícovky bytů. Prostor u ulice S. K. Neumanna, kde dřív sídlilo vojsko, je největší. Má v součtu 31 hektarů, IMOS vlastní zhruba 24 hektarů.

„Územní studie rozděluje celé území do devíti samostatných etap, které by bylo nutné v rámci výstavby dále dělit do menších celků. Západní část lokality, kterou tvoří převážně klasická bytová zástavba, počítá s 1 300 byty a více než 3 tisíci obyvateli. Navazující východní část, která by měla mít charakter hmotově umírněnější zástavby, má téměř stejnou kapacitu,“ řekl Heinl.

O výstavbě se mluvilo už před covidem

Poprvé se o velké výstavbě nedaleko Červeňáku začalo mluvit těsně před vypuknutím pandemie covidu-19. Konkrétně v únoru roku 2020. Na projekt upozornili média politici, kteří měli obavu, co masová výstavba udělá s okolím.

„Pokud něco podobného mezi ulicí S. K. Neumanna a Červeňákem vznikne, poškodí to Pardubice na více než sto let. Jedná se o nevídanou masu domů, která se do místa vůbec nehodí. V plánech chybí jakákoliv infrastruktura, je tam minimum zeleně. Nebojím se to nazvat architekturou ve stylu vyhlazovacího tábora,“ použil tehdy dost ostrý příměr architekt a bývalý radní města Milan Košař.

Nicméně od té doby se o projektu veřejně prakticky nemluví a developer se prý aktuálně víc zaměřuje na dvě menší lokality, kde by měly být byty doplněny obchody a službami. Plány nejsou ale hotové, proto je podle Heinla předčasné zabývat se detaily.

„Náš fond se v tuto chvíli více soustředí na lokality přímo ve středu města, tedy lokalitu bývalé Mototechny a lokalitu Kávovin. V lokalitě S. K. Neumanna se aktuálně řeší pouze její menší část, konkrétně dva bytové domy v severní části,“ řekl Heinl.

Bytová nabídka společnosti cílí podle Heinla na velké množství lidí a nechce vynechat žádnou skupinu obyvatel. Navrhuje a staví mix bytů od nejmenších jednopokojových po čtyřpokojové. A také má být u domů oproti původním studiím daleko více zeleně.

„IMOS development postupně koupil a pak sloučil společnosti, které vlastnily tři významné lokality v Pardubicích a jednu v Chrudimi. Prodej zastřešovala skupina BlackBird,“ uvedl Heinl.

Majitelem realitního developera BlackBird Real Estate je Miroslav Dorňák, který byl do roku 2022 místopředsedou představenstva společnosti Czechoslovak Group, která patří miliardáři Michalu Strnadovi.

