Díky dotacím EU vznikla v Pardubickém kraji čtyři kulturně kreativní centra

Díky evropským dotacím vznikla v Pardubickém kraji čtyři nová kulturně kreativní centra. Největším je Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě, další tři centra jsou menší. Jedno z nich bylo otevřeno ve staré škole v Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku, uvedla v tiskové zprávě Zuzana Nováková z pardubického hejtmanství.
Náklady na rekonstrukci 130 let staré školy dosáhly 47 milionů korun. Dotace pokryla necelých 20 milionů, zbytek platilo město. V budově je kromě základní umělecké školy i knihovna. Novinkou je oddělení pro dospívající, kde je na jedné straně horolezecká stěna a na druhé koutky pro klidnou a pohodlnou četbu. Část sdílených prostor využívají místní spolky, které se do projektu zapojily.
Obdobné centrum získala také Skuteč na Chrudimsku. Nedostačující budovu městské knihovny radnice nechala zbourat stejně jako sousední objekt, který město koupilo. Na jejich místě vznikla nová knihovna s kulturním a kreativním centrem, která slouží jako veřejné víceúčelové zařízení s prostorem pro kulturní, sociální, vzdělávací a tvůrčí aktivity.
V místní části Moravské Třebové Boršov radnice na kulturně kreativní centrum přestavěla dřívější kulturní dům. Nabízí vybavené místnosti pro veřejnost, místní spolky, knihovnu, organizace a umělce. Vznikl veřejný prostor pod střechou vhodný pro různé aktivity, například hudební, taneční a divadelní produkce, workshopy, edukační programy, přednášky a besedy, bazary, kurzy, zábavy, oslavy různého charakteru, festivaly a plesy.
Nejnákladnější bylo Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku za více než 200 milionů korun. Pardubický kraj jako zřizovatel pro ně upravil areál bývalé zemědělské školy. V muzeu lidé uvidí například vozidla, spotřebiče, jízdní kola či expozice věnované slavným firmám v kraji. Pro expozice je v areálu vyčleněno 1200 metrů čtverečních, depozitáře mají plochu 790 metrů čtverečních. Největší část zabírá hala pro velké exponáty, jako jsou autobusy a hasičská technika. Novinkou jsou takzvané otevřené depozitáře, kde bude vystaveno více než 1000 předmětů ze sbírek muzea. Uvnitř bývalé školy je osm tematických expozic mapujících vývoj techniky od cyklistiky přes automobilový průmysl až po letectví. Velká část je věnována historii místní karosářské firmy Sodomka a její nástupnické společnosti Karosa. Kromě ní se lidé dozvědí příběhy firem ETA Hlinsko, Transporta Chrudim, Chvojka Přelouč nebo Stratílek Vysoké Mýto.
Část prostor bude sloužit jako kreativní centrum s dílnami pro děti a veřejnost a ateliéry v podkroví hlavní budovy. Pro děti muzeum plánuje vzdělávací programy, například truhlářskou, kovářskou a nožířskou dílnu. Návštěvníci se budou také seznamovat s fyzikálními principy.