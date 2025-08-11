Sedmnáctiletý chlapec nechal dopis na rozloučenou a zmizel. Neviděli jste ho?

Chlapec je 180 centimetrů vysoký, hubený, má krátké rovné světlehnědé vlasy a na tváři strniště. Má několik tetování.
Policie žádá o spolupráci při pátrání také veřejnost. „Pohřešovaný mladík v pondělí 11. srpna okolo 4:30 hodin ráno odešel z domu a dosud o sobě nepodal žádnou zprávu. Doma nechal dopis na rozloučenou,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Dub.
Mladík by měl mít na sobě světle hnědé botasky zn. Nike, černé kalhoty nebo černé kraťasy s velkým bílým nápisem vpředu a černý batoh.
Pokud pohřešovaného mladíka někdo zahlédl, nebo má jakoukoliv informaci o jeho pohybu, volejte linku 158.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz