Sedmnáctiletý chlapec nechal dopis na rozloučenou a zmizel. Neviděli jste ho?

Pardubičtí policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání po sedmnáctiletém mladíkovi z Králík na Orlickoústecku. Podle policie nechal dnes ráno doma dopis na rozloučenou a bez mobilního telefonu odešel neznámo kam.

Policie pátrá po pohřešovaném mladíkovi z Králík. | foto: policie ČR / koláž iDNES

Chlapec je 180 centimetrů vysoký, hubený, má krátké rovné světlehnědé vlasy a na tváři strniště. Má několik tetování.

Policie žádá o spolupráci při pátrání také veřejnost. „Pohřešovaný mladík v pondělí 11. srpna okolo 4:30 hodin ráno odešel z domu a dosud o sobě nepodal žádnou zprávu. Doma nechal dopis na rozloučenou,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Dub.

Mladík by měl mít na sobě světle hnědé botasky zn. Nike, černé kalhoty nebo černé kraťasy s velkým bílým nápisem vpředu a černý batoh.

Pokud pohřešovaného mladíka někdo zahlédl, nebo má jakoukoliv informaci o jeho pohybu, volejte linku 158.

