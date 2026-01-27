Grand festival komedie vyhrála Něha. Cenu pro Génia smíchu převzala Janžurová

Gabriela Gregorová
  10:22aktualizováno  10:22
Šestadvacátý ročník Grand festivalu komedie je minulostí. V uplynulém týdnu se na jevišti městské scény v Pardubicích postupně vystřídalo šest divadel, která byla festivalovou komisí vybrána do soutěžní části přehlídky. Ceny si mezi sebou nakonec rozdělily tři soubory.
Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026)

Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026) | foto: ČTK

Absolutním vítězem je komedie Něha. Cenu za nejlepší ženský herecký výkon si...
Komedie diváků 2025: Mel Brooks – Thomas Meehan / Mladý Frankenstein (režie...
26. ročník Grand Festivalu smíchu. (26. ledna 2026)
Cenu za nejlepší ženský herecký výkon si odnesla Klára Oltová v roli Královny...
9 fotografií

„Každý ročník je jiný, někdy převládaly spíš tragikomedie či tituly, u nichž jsme se mohli dohadovat, zda je ještě lze považovat za komedie, byť ten žánr samozřejmě nemá striktní hranice. Letos musím říct, že všechny soutěžní inscenace byly jasné komedie,“ uvedla Karola Štěpánová, členka odborné poroty festivalu, která do Pardubic v tomto období přijíždí pravidelně.

Na festival se nominovalo Slovácké divadlo Uherské Hradiště s komedií Klíčovou dírkou, Horácké divadlo Jihlava s Limonádovým Joem, princezna Arabela čarovala spolu s Klicperovým divadlem Hradec Králové. Domácí Východočeské divadlo nasadilo stále ještě nový muzikál Mladý Frankenstein, jak má vypadat pořádná Něha, ukázalo Divadlo v Dlouhé, Praha a nepřikrášlenou realitu lidského smýšlení předvedlo Národní divadlo Brno.

Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026)
Absolutním vítězem je komedie Něha. Cenu za nejlepší ženský herecký výkon si odnesla Klára Oltová za roli Královny Esmeraldy v komedii Něha. (26. ledna 2026)
Komedie diváků 2025: Mel Brooks – Thomas Meehan / Mladý Frankenstein (režie Petr Gazdík), Východočeské divadlo Pardubice. (26. ledna 2026)
26. ročník Grand Festivalu smíchu. (26. ledna 2026)
9 fotografií

„Festival je vždy obrazem toho, co se v divadlech v oblasti komedie během toho roku urodí. Letos jsem viděla tři velmi dobré inscenace, jednu slušnou a dvě byly podle mého názoru lehce problematické, co se týká tvůrčího přístupu, který nemusel konvenovat každému,“ zhodnotila Karola Štěpánová.

U zmíněného čísla tři zůstaneme, jednak z něj vyplývá trio souborů, které bodovalo, a jednak tolik cen (tedy nejvíc) získalo pořadatelské Východočeské divadlo Pardubice.

Mladý Frankenstein okouzlil

Možná to byla sázka naslepo, ale vyšla dokonale. Když totiž Východočeské divadlo loni v listopadu zveřejnilo program 26. ročníku Grand festivalu komedie, mohlo někoho zarazit, že je tam inscenace, která ještě vůbec neměla premiéru, a tudíž nikdo nemůže vědět, zda se do dramaturgie hodí a splňuje festivalová kritéria. Šlo o broadwayský muzikál Mladý Frankenstein, který v té době chystali Pardubičtí pod režijním vedením Petra Gazdíka.

„Dokonce v čase, kdy jsme dávali dohromady program festivalu, se ještě muzikál ani nezačal zkoušet. A ačkoli si Petr Gazdík v době zkoušení sám nebyl jistý, jestli vše dopadne dobře, tak jsem v něj měla obrovskou důvěru. Jistotu jsem čerpala i z toho, že jsem to téma znala, ze způsobu práce Petra Gazdíka a z titulů, které tady již uvedl, takže jsme se rozhodli, že Mladému Frankensteinovi tu šanci dáme. Nemám sice takové situace moc ráda, protože do premiéry se může stát cokoli, ale myslím si, že jsme nakonec udělali dobře,“ řekla dramaturgyně festivalu Jana Uherová.

A její důvěra se vyplatila. Protagonisté a tvůrci muzikálu si totiž přišli pro ocenění během galavečera hned třikrát. „Za nejlepší mužský herecký výkon festivalu porota zvolila Josefa Pejchala v roli Dr. Fredericka Frankensteina. Dále tato inscenace získala Cenu odborné poroty a navíc titul Komedie diváků 2025,“ uvedl tiskový mluvčí divadla Radek Smetana.

„Pro mě to bylo naprosto osvěžující představení a překvapilo mě, jak dobře se dá udělat muzikál v činoherním souboru. Všichni zde dobře zpívali, tančili a hráli, málokdy se povede, aby všechny tyto tři složky vyšly tak perfektně. Zejména musím vyzdvihnout představitele Frankensteina Josefa Pejchala a Igora v podání Ladislava Špinera,“ ocenila Štěpánová.

Komedie roku míří do Prahy. Další ceny pak na Moravu

Častý host přehlídky a rovněž i častý laureát s ní souvisejících cen je Divadlo v Dlouhé, Praha. A zaujalo i letos, jeho inscenace Něha získala titul Komedie roku 2025. V součtu hlasů od odborné poroty, studentské i od diváků nakonec získala nejvíc bodů. „Je to poměrně nová hra, nově přeložená, můžeme ji vnímat jako variaci na stará témata v moderním pojetí. Opírá se o skvělé herecké výkony,“ řekla Štěpánová. Její slova potvrzuje fakt, že představitelka Královny Esmeraldy Klára Oltová dostala cenu za nejlepší ženský herecký výkon.

Ocenění
Grand festival komedie

Komedie roku 2025
Něha, Divadlo v Dlouhé, Praha Nejlepší ženský herecký výkon Klára Oltová v roli Královny Esmeraldy v komedii Něha Nejlepší mužský herecký výkon Josef Pejchal v roli Dr. Fredericka Frankensteina, VČD Pardubice
Cena za nejlepší režii
Martin Glaser za režii komedie Mešita, Národní divadlo Brno Cena odborné poroty
Mladý Frankenstein
Cena studentské poroty
Mešita
Komedie diváků 2025
Mladý Frankenstein
Cena Génia smíchu 2026
Iva Janžurová

Cenu za nejlepší režii a Cenu studentské poroty si odvezlo Národní divadlo Brno, respektive režisér Martin Glaser a jeho autorská inscenace Mešita. „Považuji tuto komedii za velmi zajímavou a hlavně velmi aktuální. Nejdřív má běžný průběh, pak zjistíme, že vlastně sledujeme divadlo na divadle a nakonec jeho herci vystoupí ze svých rolí a začnou projevovat své názory,“ řekla Karola Štěpánová.

Navýšil se i počet držitelů titulu Génius smíchu. Jeho další nositelkou se totiž včera stala Iva Janžurová. O udělení titulu hlasují kritici, divadelní publicisté, teoretikové, režiséři či dramaturgové.

„Iva Janžurová titul Génia smíchu získala za komediální mistrovství, v němž se lehkost smíchu snoubí s hlubokým hereckým citem,“ dodal Radek Smetana.

Festival smíchu ovládla Škola žen, cenu za celoživotní přínos získal Jiří Lábus

Festival neformálně pokračuje svým epilogem, ještě v únoru a březnu nabídne dvě komedie pražských divadel, česko německý kabaret a scénické čtení.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Farnost shání peníze na opravu kaple na Broumovsku, pomoci mohou běžci

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově z roku 1887 potřebuje opravu.

Netradičním způsobem římskokatolická farnost v Broumově shání peníze na opravu hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově. Přihlásila ji do projektu Pomáhej pohybem nadace ČEZ.

27. ledna 2026  10:57

Řidič přehlédl matku s kočárkem na přechodu, ženu a dítě ošetřili záchranáři

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují srážku osobního auta s ženou vezoucí kočárek na přechodu pro chodce ve Frýdku-Místku. Kočárek se po střetu nepřevrátil, ženu i dítě si do péče převzali záchranáři.

27. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

V Liberci kvůli sněžení opět uzavřeli chátrající zimní stadion Svijanská aréna

ilustrační snímek

V Liberci je kvůli sněžení ode dneška opět uzavřený chátrající zimní stadion Svijanská aréna v městském Sport parku. Podle statického posudku není stavba...

27. ledna 2026,  aktualizováno 

ÚS zastavil řízení o stížnosti exšéfa Lesní správy Lány Baláka, loni zemřel

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zastavil řízení o stížnosti bývalého šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka v kauze nevýhodné těžby a prodeje kamene v lánské oboře. Důvodem je...

27. ledna 2026  8:56,  aktualizováno  8:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Šemnice na Karlovarsku havarovalo osobní auto, řidič zemřel

ilustrační snímek

Úmrtím řidiče skončila nehoda, která se stala v pondělí u Šemnice na Karlovarsku. Čtyřiašedesátiletý řidič osobního auta jel po účelové komunikaci ve směru na...

27. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Grand festival komedie vyhrála Něha. Cenu pro Génia smíchu převzala Janžurová

Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026)

Šestadvacátý ročník Grand festivalu komedie je minulostí. V uplynulém týdnu se na jevišti městské scény v Pardubicích postupně vystřídalo šest divadel, která byla festivalovou komisí vybrána do...

27. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

V případu uneseného chlapce pokračují výslechy, policie čeká na znalecké posudky

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Vyšetřování prosincového únosu dvanáctiletého školáka z Halenkovic stále pokračuje. Chlapce podle policie napadl, unesl a následně věznil v chatce pětadvacetiletý muž. V současné době se čeká na...

27. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Haier září na Australian Open 2026: Oficiální partner posouvá hru díky chytrým inovacím a smysluplnému přístupu

27. ledna 2026  10:08

Nejvýdělečnější filmy roku 2025? Zootropolis 2 vládne kinům, Minecraft film i Avatar 3 jsou v závěsu

Film Minecraft

V kinech se zdržovaly mnohem déle než konkurence a svým tvůrcům vydělaly stovky milionů dolarů. Řeč je o kasovních trhácích, kterých bylo v loňském roce opět zase o něco méně, než se čekalo. Obecně...

27. ledna 2026

Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu...

27. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

Obří nájemní hala roste v chebské průmyslové zóně.

U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní...

27. ledna 2026  9:52

Příběh stromečku zámku Loučeň trhal rekordy - má své poslání pomáhat, a to i v novém roce

27. ledna 2026  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.