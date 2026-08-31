Divadlo v Pardubicích zahájí sezonu hrou Dorian, prolne se s osudem O. Wilda

Východočeské divadlo v Pardubicích pro nadcházející sezonu nastuduje sedm nových titulů, pět na velkém jevišti a dva na komorní Malé scéně ve dvoře. První novinkou bude hra Dorian, je současnou adaptací románu Oscara Wilda, uvedla šéfdramaturgyně Anna Zindulková Hlaváčková v tiskové zprávě.
"Věřím, že je na co se těšit, setkáme se s prací známých a osvědčených autorů, režisérek a režisérů, ale také osobitých mladých tvůrkyň a tvůrců. Nabídneme klasiku v moderním hávu, jak českou, tak zahraniční. Samozřejmě nebude chybět žánr komedie a v závěru sezony se dočkáme i psychologického dramatu," řekla
Režisér Adam Svozil začal nedávno hru Dorian s herci zkoušet, premiéru má inscenace 3. října. V ní pohledný mladík vymění duši za věčnou krásu. "Strhující dramatizace britského týmu autorů Phoebe Eclair-Powellové a Owena Horsleyho sleduje úpadek hlavního hrdiny, který se prolíná s Wildovým vlastním životním příběhem, jeho pronásledováním a uvězněním," řekla Zindulková Hlaváčková.
Druhou říjnovou premiérou bude nostalgická komedie Postřižiny, divadelní verze známé novely Bohumila Hrabala, autorsky i režijně se o ni postará Petr Novotný. Na scénu vstoupí krásná Maryška, rozvážný Francin nebo hlučný strýc Pepin.
Před Vánocemi divadlo uvede českou komedii Ladislava Stroupežnického Naši furianti s podtitulem A kdo je víc? v současné úpravě režisérky Kateřiny Letákové. "Naši furianti nejsou žádný zaprášený skanzen v krojích, ale nemilosrdné zrcadlo, do kterého se nám i po téměř 140 letech dívá jen velmi těžko. V jihočeských Honicích se sice už neřeší jen post ponocného, ale princip zůstává, ego je tu vždycky víc než pravda," řekla Letáková.
Začátkem příštího roku divadlo naváže na dlouholetou spolupráci s režisérkou Kateřinou Duškovou, která připraví známou francouzskou komedii Klec bláznů. Autorem třpytivé i dojemné komedie o oslavě lásky, svobody a odvahy žít podle svých představ je mistr situační komedie Jean Poiret.
Na jaře diváky čeká druhá premiéra na Malé scéně, kde režisérka Viktorie Vášová nastuduje autorskou inscenaci Sibylla. Je věnovaná ne příliš známé vědkyni a umělkyni, která žila a tvořila před necelými čtyřmi stoletími.
"Maria Sibylla Merian překvapila své okolí, když odešla od manžela, stala se zcela nezávislou umělkyní, podnikatelkou a jednou z prvních skutečných vědkyň v oboru entomologie a ekologie," řekl dramaturgyně.
Předposlední titul se jmenuje Mámení a jde o love story na motivy oblíbené Shakespearovy komedie Jak se vám líbí. Současnou adaptaci klasické vztahové komedie o úniku z reality všedních dnů nazkouší režisérka Gabriela Gabašová.
V samotném závěru sezony si pardubičtí herci zopakují spolupráci s režisérem Martinem Františákem, současným uměleckým šéfem pražského Švandova divadla, který na prknech městského divadla uvede osobitou inscenaci klasiky amerického psychologického dramatu Smrt obchodního cestujícího Arthura Millera.