K nezvyklému incidentu byla policejní hlídka přivolána vyděšenými prodavačkami kolem půl čtvrté odpoledne. Prodavačky a zákazníci prodejny se před divočákem stihli schovat nebo utéct, takže se nikomu nic nestalo.
„Hasiči, kteří na místo dorazili s policejní hlídkou, zvíře odchytili a znehybnili. K žádnému zranění nedošlo,“ řekl policejní mluvčí Tomáš Dub.
Zákrok trval přibližně hodinu. Na místo byl přivolán i myslivec, který prase mimo prodejnu utratil.
Přijeďte, porcuje tu prase! Muž boural divočáka mezi paneláky, řešili to strážníci
„Myslivec z důvodu zdravotního stavu prasete toto usmrtil na honebním pozemku v bezpečné zóně,“ dodal Dub.
Přemnožená divoká prasata nedávno zburcovala i hasiče v Brandýse nad Orlicí, kde trojice kanců spadla do náhonu malé vodní elektrárny a nemohli se dostat ven. Štětináče se podařilo zachránit až otevřením stavidel.