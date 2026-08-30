Hrady a zámky ve středních Čechách dnes podobně jako jinde v republice čelily náporu návštěvníků, kteří přijeli na bezplatné prohlídky. Zájemci si museli zarezervovat účast předem. Například souhradí Točník a Žebrák na Berounsku si ale mohli lidé zdarma prohlédnout i bez registrace, řekl ČTK kastelán Petr Zemánek. Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo ministerstvo kultury na dnešek a 27. září.
Ve středních Čechách se do akce zapojilo 14 památek. Většina z nich dopředu upozorňovala na to, že kapacita prohlídek na oba termíny je vyčerpaná. V případě Točníku byla podle Zemánka situace jiná, protože jde o exteriérový objekt, a stanovovat kapacitu tak podle něj nemá smysl. Proto zvolili jiný způsob prohlídek než jinde.
"Jednak lidé chodí na prohlídky, na které se nahlásili. To je základ. Zároveň ale chodí lidé, kteří nemají vstupenku a jdou do hradu jako zcela běžní návštěvníci. Ti jdou také zadarmo. A všichni si mohou vybrat: buď jdou na volnou prohlídku, nebo s průvodcem, což je každou hodinu," uvedl Zemánek.
Od 09:00 tak podle něj byly vždy v celou hodinu dvě prohlídky po 40 lidech a k nim se přidávali zájemci bez registrace, kteří měli také vstup zdarma. "Mohli se připojit, nebo nemuseli, záleželo na nich," řekl kastelán. Předpokládal, že odpoledne zájem o prohlídky opadne, to se ale nestalo. Ještě v 15:00 podle něj lidé telefonovali a ptali se, zda by mohli přijít.
Ve středních Čechách se k akci připojily také hrady Karlštejn, Křivoklát a Krakovec, zámky Konopiště, Veltrusy, Žleby, Březnice, Hořovice, Mnichovo Hradiště a Mníšek pod Brdy a Sázavský klášter a Hamousův statek ve Zbečně.