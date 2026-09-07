Dny evropského dědictví zpřístupní 669 památek, loni jich bylo zhruba 700

Během letošních Dnů evropského dědictví (EHD) bude v celé České republice až do konce září přístupných 669 památek, vloni jich bylo zhruba sedm stovek. Jejich vlastníci zároveň naplánovali k této příležitosti 180 doprovodných akcí. Novinářům to dnes řekla Květa Vitvarová, ředitelka a tajemnice pořádajícího Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Pro zařazení do EHD musejí podle ní splnit zájemci jednu ze tří podmínek. "Buď musí být zdarma, nebo za dobrovolné vstupné, nebo musí nabízet nějakou aktivitu navíc. Jsou i instituce, které si nemohou dovolit z provozních důvodů památku otevřít zdarma. Slovo památka nebereme tak doslova jako podle zákona o památkách, ale otvírají se i objekty, které jsou památkou takzvaně místního významu," uvedla Vitvarová.
Slavnostní národní zahájení EHD se letos uskuteční v Chrudimi v sobotu 12. září v Klášterních zahradách. Už den předtím se uskuteční ve foyer Divadla Karla Pippicha slavnostní zahájení akce Nositelé tradice lidových řemesel, večer bude následovat koncert Jazzové Perutě 80.
V sobotu budou moci lidé v Chrudimi navštívit například Muzeum barokních soch, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Muzeum loutkářských kultur či Regionální muzeum. Prohlédnout si mohou také nedávno opravenou baštu Prachárna během komentované prohlídky hradebního opevnění. V ní umístěná expozice představuje vývoj obranných prostředků od období husitských válek až po 16. století. Vystaveny jsou repliky historických zbraní včetně prvních palných zbraní, jako jsou píšťaly, hákovnice nebo arkebuzy, které přibližují začátky používání střelného prachu při obraně města. Součástí expozice jsou také modely děl, moždířů a obléhacích strojů. V prvním patře bašty je připravena desetiminutová audiovizuální projekce, promítaná do kupole objektu, která poutavou formou představuje historii chrudimského opevnění.
Před pandemií onemocnění covid-19 bývala během EHD otevřena i více než tisícovka objektů a míst. Poté kvůli zdravotním omezením klesl až na 300 památek ročně, od té doby zase zvolna narůstal.
Kompletní přehled zapojených památek a doprovodných akcí je uveden na webu EHD. Lidé si také mohou stáhnout do mobilního telefonu aplikaci, kde najdou všechny potřebné informace.
Dny evropského dědictví jsou celoevropskou akcí. Konají se od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy. Jejich posláním je propagace historického dědictví, které vzniklo v evropské i národní tradici.