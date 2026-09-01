Dny evropského dědictví zpřístupní v Pardubickém kraji desítky památek

Při Dnech evropského dědictví (EHD) bude v září v Pardubickém kraji otevřeno skoro 70 památkových objektů. Téměř třetina z nich není veřejnosti běžně přístupná. Jsou mezi nimi hřbitovy, kostely, zámky či muzea a galerie, ale i moderní budovy, kam veřejnost běžně nezavítá.
V Litomyšli na Svitavsku si lidé budou moci prohlédnout například jindy uzavřenou Augustovu tiskárnu. Patří k nejstarším tiskárnám v Česku, vznikla v roce 1503, půl století po vynálezu knihtisku. Budova ale není z 16. století, litomyšlská tiskárna do ní byla přenesena na počátku 17. století. Své povídkové prvotiny zde vydával Josef Kajetán Tyl, později, když tiskárnu v letech 1852 až 1863 vlastnil Antonín Augusta, tu jako redaktor pracoval Jan Neruda. Vycházely v ní například spisy Vítězslava Hálka a Františka Ladislava Riegera, začaly v ní vycházet i sebrané spisy Boženy Němcové. Kromě komentovaných prohlídek návštěvníky čeká také hudební vystoupení či čtení jedné z kapitol Babičky Boženy Němcové.
Ve Vysoké, která je součástí obce Javorník na Orlickoústecku, bude otevřena venkovská usedlost z roku 1682 sloužící jako hostinec. V roce 1860 byla budova doplněna o roubené patro a částečně přestavěna do zděné podoby, přístavba tanečního sálu pochází z roku 1912. Je jedním z nejstarších objektů vesnické památkové zóny.
Z novodobých objektů budou moci lidé navštívit třeba jindy nepřístupné zdymadlo na Labi v Pardubicích. Je na místě bývalého labského mostu nedaleko soutoku Labe s Chrudimkou. Bylo budováno v letech 1964 až 1974 kvůli regulaci řeky a zajištění plavebních podmínek. Součástí je pohyblivý jez, plavební komora, malá vodní elektrárna a lávka pro pěší a cyklisty, která spojuje historické centrum města se sídlištěm Cihelna a Polabiny. V krajském městě bude k vidění také úkryt civilní ochrany na sídlišti Dubina dokončený na počátku 90. let minulého století. Dnes slouží také jako expozice věnovaná historii i současnosti ochrany obyvatelstva a připravenosti na mimořádné události. Otevřený bude i secesní věžový vodojem v areálu Pardubické nemocnice.
Vstupné se u většiny objektů neplatí. Kompletní seznam památek a termín prohlídek je na webu akce. Jejím hlavním organizátorem je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.