Ve Výstavní síni v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi se ve středu otevře výstava děl výtvarníka Jiřího Davida, který patří k nejznámějším osobnostem současného umění. K vidění budou dvě desítky obrazů z různých období, uvedla kurátorka Martina Vítková. K výstavě vychází i katalog, který obsahuje také dva vybrané autorovy texty.
"Obrazy a objekty, které v Chrudimi uvidíte, jsou jen malým zlomkem toho, co definuje jeho půlstoletí dlouhou aktivní tvůrčí kariéru. Pocházejí z různých období, od 80. let až do současnosti. Co mají společné, je mentální rukopis autora, jenž dílo chápe jako prostor komunikace," uvedla Vítková. Podle ní mnohé obrazy vznikly jako koncept, jiné povstaly ze síly okamžiku. Výstavou, stejně jako celým dílem Jiřího Davida, prostupuje motiv tváře jako individualita, maska, persona, kterou nastavujeme světu.
Každá umělcova výstava přichází s odlišným a nečekaným konceptem. Mohou to být mnohonásobně zvětšené hlavy státníků s digitálně dokreslenými slzami, objekty vytvořené s využitím betonu, téměř dvě stovky tváří, ne nutně lidských, nebo emotivní krajiny.
Kurátorka spolu s autorem vybrala dvě desítky obrazů z různých období, některé jsou rozměrné. Je mezi nimi i autoportrét nebo třímetrový obraz, který vznikl za pobytu v Pekingu a teprve nyní se vrátil zpět. Malované i nemalované obrazy doplní několik objektů – Přízraků. Výstava potrvá do 17. ledna.
Malíř, konceptuální umělec, pedagog, aktivista, básník a spisovatel Jiří David (1956) je také autorem neonového srdce na Pražském hradě, zářivé trnové koruny nad Rudolfinem a sochy z klíčů Revoluce, jež byla v roce 2011 k vidění i v Chrudimi.
Vydal několik sbírek básní, naposledy limitovanou bibliofilskou edici s ilustracemi Jiřího Kovandy pod názvem Doufám, že zešílím. V současnosti vedle výtvarné práce píše krátká, ale výstižná textová podobenství.