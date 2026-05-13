Do Festivalu muzejních nocí se v Pardubickém kraji zapojí desítky institucí

Do letošního ročníku Festivalu muzejních nocí, který začne 15. května, se v Pardubickém kraji zapojí desítky institucí. Většinou otevřou své expozice ve večerních hodinách, obvykle bez vstupného. Někde organizace připravily i doprovodný program, zjistila ČTK z webu akce.
Pro Pardubickou muzejní noc, která se bude konat 22. května, se spojilo 15 institucí. Například Východočeské muzeum nabídne jako doprovodný program retro výtvarné hrátky s dílnou pro děti, žonglérskou dílnu, přírodovědnou procházku a koncerty a promítání historických filmů o městě. Gočárova galerie a Galerie města Pardubic nabídnou výtvarné workshopy, železniční Muzeum Rosice nad Labem jízdy historickým motorovým vlakem na trase Pardubice centrum – Pardubice hlavní nádraží – Rosice a zpět. Dopravní podnik nasadí na některé spoje trolejbusy a autobusy vyrobené mezi 60. a 90. lety minulého století. Z dalších institucí se k muzejní noci připojí Informační centrum Pardubice, Výstavní prostor Mázhaus, Krematorium Pardubice, Krajská knihovna – Knihovní centrum U Vokolků, Památník Zámeček, Zámeček Pardubičky - Larischova vila, Institut Paměti národa Pardubice, galerie Art Space NOV – Pardubice, Vzdělávací centrum Sféra a Nadace Automatické mlýny.
Také v Poličce na Svitavsku se pod názvem Čas pro neobyčejné zážitky spojilo více subjektů, mimo jiné rodná světnička Bohuslava Martinů, Městské muzeum a galerie, Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, gymnázium, Městská knihovna Polička, Centrum technického vzdělávání, Tylův dům nebo římskokatolická farnost. Návštěvníkům nabídnou 6. června "netradiční pohled na známé a všední a zpřístupní místa, která jsou běžně skrytá."
Speciální program s prohlídkami a dílnami pro děti i dospělé bude rovněž 23. května v keltském skanzenu u Nasavrk na Chrudimsku. Koncert cimbálové kapely chystá městské muzeum v Králíkách na Orlickoústecku, Městské muzeum v Moravské Třebové na Svitavsku 6. června slavnostně otevře novou expozici.