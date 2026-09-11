Do síně slávy za práci v dabingu letos v Přelouči vstoupí sedm osobností

Do síně slávy za práci v dabingu vstoupí letos při udílení Cen Františka Filipovského v Přelouči na Pardubicku sedm osobností této specifické filmové disciplíny. Ocenění získají za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu Milena Steinmasslová, Miloslav Mejzlík, Miroslav Saic a Miloš Vávra. Filmový a televizní svaz FITES ocení za dlouhodobou mimořádnou dabingovou tvorbu úpravkyni dialogů Radmilu Heinikovou a překladatelku, úpravkyni a dramaturgyni Alenu Fišerovou. Ve spolupráci s Ochrannou asociací zvukařů – autorů (OAZA) dostane cenu také mistryně zvuku Dana Vágnerová, uvedla mluvčí Přelouče Marcela Gryčová.
Ocenění se budou udílet 19. září v Občanské záložně v Přelouči, slavnostní večer bude moderovat Ondřej Kepka. V letošním 32. ročníku se sešlo 45 snímků v osmi kategoriích. Porota v čele s hercem a režisérem Jiřím Kvasničkou hodnotila 143 návrhů. Vítěze vybrali porotci formou tajného hlasování. Nominace jsou zveřejněné na webu akce.
Ceny se udílejí v osmi kategoriích. Porota hodnotí nejlepší ženský, mužský a dětský herecký výkon v dabingu, mimořádné dabingové zpracování audiovizuálního díla, překlad a úpravu, zvuk, dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby a dabingové zpracování televizního seriálu. Průběh vyhlášení bude možné sledovat také na internetu a na velkoplošné obrazovce na Masarykově náměstí. Předcházet mu bude hudební program, který bude pokračovat večer.
Město Přelouč letos ocení tvůrce české verze počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II. Pořadatelé se rozhodli udělit mimořádnou cenu studiu Warhorse Studios za vytvoření hry v českém jazyce a za její významný přínos k propagaci české historie, kultury a jazyka doma i v zahraničí.
Ocenění za nejlepší dabing se v Přelouči, kde se herec František Filipovský narodil, udělují od roku 1995. Loni cenu v ženské herecké kategorii získala Dagmar Čárová za roli Nancy Stokesové ve filmu Hodně štěstí, pane Veliký. Ocenění za nejlepší mužský herecký výkon obdržel Pavel Šrom za úlohu Roberta Poutifarda ve snímku Pan učitel vrací úder.