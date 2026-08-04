Do zastupitelstva Pardubic chce letos kandidovat devět uskupení

Pro letošní komunální volby v Pardubicích přijal registrační úřad na pardubickém magistrátu devět kandidátek. Je to stejný počet jako v roce 2022. Rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátních listin a o případném škrtnutí kandidáta na listině úřad učiní do 22. srpna. ČTK to řekla Irena Málková z kanceláře tajemníka pardubického magistrátu.
V komunálních volbách v Pardubicích budou opět výrazně zastoupeny koalice, formální i neformální. Proti stavu před čtyřmi lety se ale většinou proměnily. Všechny subjekty zastoupené v zastupitelstvu už zveřejnily své lídry.
Samostatně půjde do voleb hnutí ANO, kandidátní listinu povede současný primátor Jan Nadrchal (ANO), stejně jako STAN, jehož lídrem bude politolog, projektový manažer a občanský aktivista za manželství pro všechny Daniel Vondra. ODS opustila koalici Spolu, v níž byla spolu s KDU-ČSL a TOP 09, jedničkou je předseda Oblastního sdružení ODS Pardubice Ondřej Tichý. Samostatně se o hlasy voličů bude ucházet rovněž uskupení Naše Pardubice s lídrem Filipem Sedlákem a nové uskupení Srdcem pro Pardubice s lídrem Josefem Rakem.
Uskupení Žijeme Pardubice složené ze sdružení ProPce21 a nestraníků se před komunálními volbami rozšířilo o další partnerské subjekty. Věří, že širší platforma mu dává větší šanci na lepší výsledek v podzimních volbách. Kandidovat bude pod stejným názvem společně se sdruženími Pardubáci, Sdružení pro Pardubice, Patrioti Pardubic a hnutím MY s podporou Naše Česko, lídrem bude dosavadní náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice). Další nové uskupení Progresivní Pardubice sdružuje Piráty, TOP 09 a Zelené, lídrem je dopravní inženýr a zastupitel Martin Slezák (TOP 09). SPD opět využije neformální koalici, když do čela kandidátky postavilo Leoše Jandu (Trikolora).
V roce 2022 kandidovalo v komunálních volbách v Pardubicích devět subjektů, z toho jen tři zcela samostatně bez dalších partnerů. Vítězem se stalo hnutí ANO s 12 mandáty před Spolu s devíti křesly. Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice získaly po čtyřech zastupitelích. Do zastupitelstva se dostali i Piráti se čtyřmi mandáty, po třech měly Naše Pardubice a SPD. Do zastupitelstva neprošly KSČM a STAN. V koalici se spojilo hnutí ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice s těsnou většinou 20 hlasů.