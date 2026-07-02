Dobrovolní hasiči: Mnětice po bouřce čekají dva měsíce odklízecích prací

Následky bouřky, která se přehnala z úterý na středu Mněticemi, budou dobrovolní hasiči odstraňovat odhadem dva měsíce. Podle místních byla bouřka hodně silná a podobnou dlouho nepamatují. ČTK to řekla Ilona Turková z dobrovolného sboru hasičů. Mnětice spadají pod městský obvod IV v Pardubicích.
"Bydlím tady 20 let a takhle silná bouřka, aby způsobila něco takhle velkého, tu za tu dobu nebyla. Povalila stožár, vzala s sebou smrk a ten pak spadl na auta," řekla Turková.
Poškozený je městský majetek i zahrady u domů. Podle Turkové uklízecí práce stále nekončí a lidé nejsou z nehoršího venku. U místního bufetu vítr vyvrátil stromy a poničil okolí a velké škody napáchal na statku, kde chovají koně a krávy.
"Bude nutné svolávat brigády, zhruba jednou týdně a chodit tam pomáhat. Kluci říkali, že je to práce asi na dva měsíce, kterou bude potřeba zvládnout společně. I když je ve statku lidí dost, stejně jim budeme muset pomoct, bohužel nemáme moc techniky," řekla Turková.
Bouře přešla také před Drozdice, částí Černé za Bory, Pardubičkami, kde lámala zejména koruny stromů. V Mněticích padaly hlavně lípy, vrby, topoly i duby. "Kromě jiného došlo k vážnému poškození energetické soustavy, a tím dle našich informací přerušení distribuce elektrické energie do Mnětic a Drozdic a části Černé za Bory. Energetici pracují na obnově soustavy. Další škody postupně zjišťujeme, takže nyní nemůžeme říct žádná konkrétní čísla," řekla Petra Vašíčková z městského obvodu.
Navíc je po vichřici zavřený park Vinice. Čtvrtý obvod ho zavřel preventivně, aby zajistil bezepčnost chodců a cyklistů. V parku je více než 700 stromů. "S ohledem na zkušenosti z povodní v září 2024 a na vysokou frekvenci pohybu návštěvníků parku nechceme nic ponechat náhodě, protože nejde jen o případné poškození dřevin, ale také o možné vývraty nebo sesuvy svahu v případě pokračujících dešťů," řekla Vašíčková.
Kromě dobrovolných hasičů pomáhá se zvládnutím situace také arborista Lukáš Chramosta. Arborista v Mněticích ošetřuje poškozené stromy a odstraňuje zlomené části a nebezpečná torza. Zároveň redukuje koruny stromů, aby snížil jejich zatížení. Posuzuje také stabilitu jednotlivých stromů.
Podle něj byly poškozené stromy zdravé a vitální, ale mimořádnou sílu větru zvládnout nemohly. "Nejvíce poškozené byly vršky korun, které se v bouři silně rozkmitávaly. Paradoxně přitom nedocházelo tolik k selhávání ve spodních částech stromů, jak to bývá obvykle, ale právě k lámání horních částí korun. V některých případech pak došlo i k vývratům, a to až vlivem přesycené půdy vodou," řekl arborista.