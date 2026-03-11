Zmatky v průjezdu jednosměrkou. Prohozené dodatkové tabulky pletou řidiče

Autor: mvo, lan
  15:52
Nad zmatky v místní dopravě se podivují obyvatelé Pardubic. V Pichlově ulici v části Višňovka byly chybně namontované dodatkové tabulky k dopravnímu značení, které teď mohou řidiče mást při vjezdu do jednosměrky, respektive zákazu vjezdu. Město už pracuje na nápravě. Víc než zmatečné značky trápí místní obyvatele problém s parkováním.

Místní řidiče, kteří v okolí pardubické ulice Pichlova bydlí, to rozhodit nemůže. Od hlavního tahu z S. K. Neumanna roky platí k bytovým domům zákaz vjezdu, z druhé strany tedy následuje jednosměrka. Nově jsou však na značkách chybně nainstalované dodatkové tabulky pro průjezd cyklistů a mohou neznalé zmást.

„Kdo tu bydlí, tak značkám pozornost už nevěnuje. Občas ale někdo zazmatkuje a třeba couvá, aby se podíval, zda se nepřehlédl,“ popsal pro iDNES.cz obyvatel „Pichlovky“ Jan V.

Od S. K. Neumanna tedy nově podle dodatkové tabulky auta mohou, zatímco z druhé strany ne. Značení je prohozené, město již o chybě ví a pracuje na nápravě. „Vím o tom od pátku (6. března, pozn. red.) a hned jsem věc předal odboru dopravy,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO), který má v gesci dopravu.

Příjezd do Pichlovy ulice od ulice Rokycanova a Boženy Vikové-Kunětické, odkud platí vjezd do jednosměrky. (11. března 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Daleko větší problém v Pichlově ulici je však s parkováním. Volných míst je zde běžně nedostatek i přes den, natož třeba po večerním návratu z práce.

„Po dlouhém hledání místa se snažíte auto postavit kdekoli, kde se domníváte, že nebudete překážet. Pak ale bohužel přicházejí na řadu aktivní pozorovatelé za okny, kteří zavolají strážníky. Město by se mělo zamyslet nad nějakým řešením, před domem je třeba zbytečně velká travnatá plocha, která by klidně mohla sloužit jako parkoviště,“ stěžoval si Jan V.

Městská policie o chybném dopravním značení ví, ale v souvislosti s ním žádné oznámení neobdržela. Podle mluvčího pardubických strážníků Jiřího Sejkory je parkování v Pardubicích problém obecný a ani Višňovka není výjimkou.

„Pravidelně řešíme porušení dopravního značení například i v ulici Rokycanova, kde je zdravotní středisko. V Pichlově ulici a okolí je důležité večer najít kompromis a zaparkovat třeba dál od domu, ale legálně. Snažíme se být vůči lidem tolerantní, ale pokud jde o závažné porušení dopravního značení nebo stížnost, přehlédnout to nelze,“ uvedl.

Jsem v Chocni, nebo Vysokém Mýtě? Vtipálek zmátl řidiče záměnou cedulí

Pokud jde o lehké porušení dopravního značení, strážníci hříšníka vyřeší domluvou, případně pokutou do výše 1 500 Kč. V případě, že dojde například k parkování na veřejné zeleni, tam se pokuta může vyšplhat až do výše 10 000 Kč na místě, případně více ve správním řízení.

Nejen strážníci však dlouhodobě apelují na lidi, aby při parkování mysleli také na průjezd záchranných složek. „Lidé chtějí zaparkovat hned a co nejblíž, ale zapomínají, že v případě, kdy se v noci něco stane, záchranné složky neprojedou. V některých případech může jít o čas a nelze čekat, až si všichni dojdou přeparkovat. Hasičská auta nepatří k nejmenším a je potřeba myslet i na žebřík, který potřebuje minimálně 12 metrů čtverečných kolem auta. To je skutečně velmi častý problém i na Dubině, kde je ta situace katastrofální,“ dodal Sejkora.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Krokodýl siamský si samici namlouvá vodním tancem, vibracemi těla rozkmitá hladinu

V jihlavské zoo je k vidění jeden pár vzácného krokodýla siamského. Samice...

Hluboké dunění a jemné postřikování vody nad hřbetem. Tak probíhají námluvy kriticky ohroženého krokodýla siamského. Při troše štěstí je mohou vidět i návštěvníci jihlavské zoo, která pár zmiňovaného...

11. března 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Policie obvinila muže, který je podezřelý, že na Tachovsku pět let týral ženu

ilustrační snímek

Téměř pět let trvajícímu domácímu násilí čelila podle policie dvaapadesátiletá žena z jedné obce na Tachovsku. Žila s dvěma dětmi ve společné domácnosti s...

11. března 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

SP v biatlonu pokračuje v estonském Otepää. Jarní počasí tam ale komplikuje tréninky

Jessica Jislová během štafety žen v Kontiolahti.

Čeští biatlonisté se vrátili do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná výprava, která je podobná té z minulého týdne v Kontiolahti. Ve výběru tedy opět nechybí bronzová...

11. března 2026  17:30

Údržba silnic Zlínského kraje stála v únoru 48,7 milionu Kč, víc než před rokem

ilustrační snímek

Zimní údržba silnic druhé a třetí třídy ve Zlínském kraji stála letos v únoru téměř 48,7 milionu korun. Ve druhém měsíci minulého roku to bylo zhruba 21,1...

11. března 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Festival Skupova Plzeň v červnu připomene 100 let od narození Hurvínka

ilustrační snímek

Přibližně 50 představení uvede letošní 36. ročník mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Kromě soutěžní přehlídky nabídne i...

11. března 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

Nejen děti mají rády tříkolky, protože jim umožňují od nejútlejšího věku udržovat rovnováhu při jízdě, ale i dospělí motoristé nepohrdnou tříkolkou motorovou na místo motocyklu, kdy podobně její...

vydáno 11. března 2026  17:14

Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Odbory KOVO ve Škodě Auto ve středu oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd ve Škodě Auto. Zaměstnanci dostanou bonus za výsledky firmy 150 tisíc korun, tarify se navýší od 1. dubna o tři...

11. března 2026  17:12

V Terezíně přibližují genocidu. Výstava vede návštěvníky k zásadní otázce

Ve Wieserově domě v Terezíně se otevřela nová stálá expozice Centra studií...

Ve Wieserově domě v Terezíně se otevřela nová stálá expozice Centra studií genocid Terezín. Multimediální projekt nazvaný Zločin beze jména mapuje zásadní zločiny proti lidskosti, které se udály v...

11. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Do prvního ročníku napajedelského participativního rozpočtu přišlo 12 návrhů

ilustrační snímek

Město Napajedla na Zlínsku nabídlo lidem možnost rozhodovat o investicích ve městě prostřednictvím participativního rozpočtu. Obyvatelé poslali do prvního...

11. března 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

OBRAZEM: Zničené byty, ohořelá vrata. Letná se vzpamatovává z velkého požáru

Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze...

S následky požáru v Dobrovského ulici v Praze 7 se dnes dál potýkají hasiči i obyvatelé několika domů, které v úterý zasáhly plameny z hořícího plynového potrubí. Některé byty jsou zničené a pro...

11. března 2026  16:42

Obnova knihovny pokračuje, knihy si Ostravané půjčují v někdejší čajovně

Stropy po sanaci. Havarijní stav stropních konstrukcí způsobil několikaměsíční...

Modernizace interiérů ústřední knihovny v Ostravě pokračuje od začátku roku po více než půlročním přerušení způsobeném havarijním stavem části stropních konstrukcí. Jejich sanace přišla na deset...

11. března 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Padající kus omítky z fasády školy zranil chlapce, soud potrestal ředitele

Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana...

Vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti uznal ve středu Okresní soud v Jihlavě Milana Dušáka, ředitele jihlavské Střední školy grafické. Za pád omítky ze školní budovy v Křížové ulici na...

11. března 2026  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.