Dokončení biotopového koupaliště v Lanškrouně se posune o dva měsíce

Dokončení biotopového koupaliště na rybníku Dlouhý v Lanškrouně na Orlickoústecku potrvá o dva měsíce déle a bude také zhruba o 14 milionů korun dražší. Peníze ale zaplatí lepší technologie a stavební postupy, které zajistí delší životnost a odolnost areálu. ČTK to řekl místostarosta Miloš Smola (3PK).
"Během stavby projektant po dohodě s námi upravil několik částí projektu. U obvodu koupacího biotopu například nahradí obvod bazénu původně navržené ztracené bednění monolitickou betonovou konstrukcí, která zajistí vyšší pevnost a delší životnost celé stavby," řekl Smola.
Změnilo se také řešení dna bazénu. Místo původně plánovaného pískového lože doplní stavbaři betonovou vrstvu a na ní bude těsnicí fólie. Jiný materiál bude mít i komunikace v areálu, kde nebudou mlatové povrchy, ale kartáčovaný beton. Ten je odolný, méně kluzký a trvanlivý.
"Došli jsme k závěru, že je lepší některé prvky upravit už nyní, aby celý areál vydržel déle a lépe odolával provozní zátěži," řekl Smola.
Stavbu město vysoutěžilo za 93 milionů korun bez DPH. Koupaliště bude o více než pět milionů korun dražší. K tomu oprava výletní restaurace z roku 1927 bude stát o devět milionů korun víc, protože měla střechu ve velmi špatném stavu. Změnu rozpočtu musí schválit v týdnu zastupitelé. "Oprava střechy by byla dražší než kompletní výměna. Výsledek je dnes už znatelný, je téměř hotovo a střecha se opravdu povedla, je pěkná," řekl Smola.
Stavební práce začaly v polovině loňského roku. Koupaliště mělo být dostavěné na konci srpna, termín dokončení město posouvá na konec října, což podle Smoly nevadí, protože radnice avizovala už mnohem dřív, že první sezonu koupání si lidé užijí v roce 2027. Na zahájení provozu bude mít radnice dost času.
Rybník Dlouhý bude od přírodního koupaliště oddělený, protože se v něm často kazí voda a platí v něm zákaz koupání. Koupaliště bude mít organický tvar kapky, aby působilo přirozeněji. Součástí projektu je brouzdaliště pro malé děti, potůček a oddělené zóny pro neplavce a plavce. Na rybníce bude půjčovna lodiček a další vodní aktivity. Na vodu povede molo.